Král: Mercedes dělá všechno nejlíp, Hamiltona roky nikdo nesesadí | iSport.cz

Hamilton si druhou příčku vybojoval poté, co do závodu odstartoval z pátého místa • ČTK/ AP

Máte za sebou další ročník za mikrofonem a znovu ho ovládl Lewis Hamilton. Můžete pro nás rok na tratích zhodnotit?

„Za mě byla sezona celkově velmi pěkná. Plno lidí si stále stěžuje, že se vlastně reálně nezávodí, ale mně přijde, že ten mix byl tentokrát o dost lepší než v předchozích letech, kdy byl v čele stále jen Mercedes a ostatní vyhráli pouze pokud vypadl. Tentokrát bylo chvíli nahoře Ferrari, chvíli zase Red Bull a perfektní bylo, že byl vyrovnaný střed pole.“

Proč tedy Mercedes znovu vyhrál?

„To je jen ukázka toho, že tam dělají všechno nejlíp. Proti tomu se nedá říct jediné křivé slovo. Za výsledky je vidět mnoho práce. Ferrari bylo k titulu po dlouhé době nejblíže, minimálně tedy po technické stránce, ale nakonec si to prohráli tím, jak k celé sezoně přistoupili. Ale bylo aspoň vidět, že se konečně vrací nahoru.“

Lewis Hamilton získal šestý titul mistra světa, dá se nějak mezi ty ostatní zařadit?

„To je těžké, každý titul má své specifikum. Kdysi bojoval proti Nico Rosbegovi, který mu dokázal konkurovat, ale pral se i s problémy technického rázu. Sám Hamilton tedy říká, že nejtěžší pro něj bylo získat ten poslední, ale je pravda, že to bere spíš z pohledu emocí. Já bych ho řadil mezi ty složitější, hlavně také proto, že na ně tlačilo to Ferrari.“

Kdyby u Ferrari lépe zvládli situaci mezi Sebastianem Vettelem a Charlesem Leclercem mohla být italská stáj větším konkurentem?

„Ta jezdecká pozice byl prvotní problém, kdyby to u Ferrari vyřešili, mohli ze sezony vytěžit daleko víc. Na začátku to nejprve vypadalo, že auto nebude rychlé, a ono bylo a Ferrari nedokázalo chytit tu pozitivní vlnu. Kdyby se tam zabralo a auta pravidelně dojížděla do cíle, tak i ten vývoj vypadá jinak. Navíc nepomohly ani technické problémy, které se ukázaly například v Bahrajnu. Každopádně si myslím, že kdyby všechno šlo podle plánu, tak by Ferrari mělo na to získat v sezoně titul. Mercedse dokáže udělat to, že se nic nemění a všechno funguje tak, jak má.“

To znamená, že to bude Ferrari kdo sesadí Hamiltona a Mercedes z trůnu?

„V tuhle chvíli tam nikdo jiný není. Mohl by to být ještě Red Bull, ale i oni k tomu vlastně mají relativně daleko. Upřímně si myslím, že ta doba nenastane ještě tak čtyři roky. Pak bude mít Hamilton deset titulů a skončí.“

Poslední roky také sledujeme řidičský útlum Sebastiana Vettela, má to už německý závodník za sebou?

„Nemyslím si. Ferrari je na něm závislé, za začátku si to sice neuvědomovali, ale teď už vidí, že ho potřebují. Leclerc je sice rychlý a drzý, ale italská stáj potřebuje lídra, který drží celý tým po kupě a všechno tlačí tím správným směrem. A je to opravdu důležité. Třeba Mercedes to má jinak, ten potřebuje zkrátka jen jezdce, který zajede výsledky.“

Jaké byly pro vás v této sezoně nejpříjěmnější překvapení a největší zklamání?

„Nejvíce se mi líbil McLaren, a mrzelo mě, jak dopadla Alfa. Nástup měla krásný, ale ke konci už to nedopadlo. Dalším děsivým příběhem je Renault, což je automobilka, která má neomezený rozpočet, a stejně se ji nedaří. A to na základě jediného člověka, kterým je manažer Cyril Abiteboul, jenž kam kdy přišel, tam se nedařilo a týmu ubližoval. Renault má na to být TOP, ale kvůli jeho ješitnosti a egoismu tam není. No a pak samozřejmě Williams, to je pořádný průšvih.“

Troufl byste si na předpověď pro další ročník, do které tedy bude zahrnuto i to, že se týmy budou soustředit na stavbu monopostů pro rok 2021, kde budou úplně jiná pravidla?

„Mám trošku obavu, že i přes ta nová pravidla se nám toho moc nezmění. Ono to to vypadá, že to bude všechno jiné, ale podle mě to moc jiné nebude. Pročítal jsem si ta technická fakta, je to hodně svazující a direktivní, ale pořád tam je mnoho prostoru pro to, aby si silné týmy vydobyly větší náskok než týmy ze středu pole. A to je špatně. Stejně jako finanční stropy. Proto si myslím, že rozložení sil bude v příštích letech stále stejné.“