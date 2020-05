Enge o startu v F1, Schumacherově prosbě i snech. Popsal kauzu s THC | iSport.cz

V jeho životopise už není moc motoristických disciplín, kde by nezanechal stopu. Jeho jméno najdete v F1, IndyCar, rallye, ve 24 hodin Le Mans a teď se Tomáš Enge stal novou posilou týmu Buggyra, s nímž by rád absolvoval závody čínského GT. „Je to pro mě další výzva,“ netají se 43letý jezdec. Přičemž se mu do budoucna otevírá další. „Třeba vysněný Dakar,“ uzná.

Tomu se říká hozená rukavice. Je to jedno z dalších prázdných míst, jež byste rád zaplnil?

„Ano, přál bych si to. Rallye Dakar pro mě byla vždy lákadlem, a tím, že mám nyní prostor se na ni připravit se zkušeným týmem, věřím, že možnost tady je.“

Jenže to by nebyly nejrychlejší závody na okruhu, ale ty nejextrémnější v terénu.

„Přesně tak. Mám za sebou sice 24 hodin Le Mans, kde s tréninky strávíte v autě takřka čtyři dny v kuse, ale sám si nedovedu představit, jak bych reagoval tady po 14 dnech v polních podmínkách. Jsem na to zvědavý a těším se, co přijde. Zatím ale není nic jistého, ještě je nutné vyladit detaily.“

Máte tušení, dokdy by o vaší účasti mohlo být jasno?

„Podle mě by se mohlo rozhodnout do 1. září.“

Ať už to vyjde nebo ne, stále je za vámi velká motoristická stopa. Už jen proto, že jste pořád jediný Čech, který se účastnil závodů F1. Vzpomenete si na to ještě po více než 18 letech?

„Skoro každý den. Člověk má často příležitost se o tom s někým bavit a připomínat si to. Ač šlo o krátkou epizodu, které předcházela minimální příprava, dobře si ji pamatuji. Zatímco v dřívějších letech jsem měl možnost na chvíli vozy F1 testovat nebo s nimi jet pár demonstračních kol, tehdy tomu nic podobného nepředcházelo a já do toho vlétl po pouhém dni a půl přípravy. Bylo to emotivní – byl jsem první Čech v historii a první závodník z dříve komunistické Evropy. Šlo o chvíle, které v člověku zůstanou nadosmrti. Škoda že to netrvalo déle.“

Co myslíte tím, že vše kolem vašeho debutu proběhlo rychle a bez větší přípravy?

„Dva týdny předtím havaroval ve Spa Luciano Burti, zranil se a pár dní nato se rozhodlo, že místo něj pojedu v Itálii já. Musel jsem se tak rychle přesunout do francouzského Magny Cours, kde jsem měl jen jeden a půl dne testování, a hned další týden jsem už odjel do Monzy. Jenže pak v pondělí došlo k teroristickému útoku na dvojčata…“

To je pravda, tím dnem bylo 11. září 2001.

„Ano, svět byl ochromený a řešilo se, zda se Grad Prix Itálie vůbec pojede. Nakonec se ale řeklo, že ano a že se před startem bude držet minuta ticha. Ferrari například šlo do závodu s černým nosem, bez sponzorů a Michael Schumacher