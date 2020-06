Na úvod rakouský double! Formule 1 potvrdila červencový návrat | iSport.cz

Příští týden se ještě sejdou u svých herních konzolí. Charles Leclerc, Max Verstappen, Pierre Gasly nebo Lando Norris… Ti všichni přislíbili, že se v době koronavirové pauzy zúčastní alespoň virtuálního závodu 24 hodin Le Mans.

Zdá se, že to však bude jejich poslední hra po síti. A pak už zábavu z gaučů a křesel vystřídá reálná a nesmlouvavá řež na trati. „Už se na to všichni těší,“ řekl šéf asociace jezdců F1 Alexander Wurz. Po úterním prohlášení vedení Formule 1 už nic nebrání tomu, aby se kolotoč nejrychlejších závodů na světě opětovně rozjel na začátku července Velkou cenou Rakouska.

Souhlas k tomu dala i místní vláda s ministrem zdravotnictví Rudim Anschoberem.

Nebude to bez omezení – podle předběžných návrhů opatření by se každý člen, včetně personálu, měl izolovat od místních obyvatel, všichni by se měli dopravit charterovými lety přímo na vojenské letiště ležící v blízkosti Red Bull Ringu a každý účastník závodu bude muset před vstupem do země absolvovat testy na koronavirus. Přesto by se mohl povolit vstup až pětistovce diváků.

„Myslím, že nikdo v motosportu, žádný pilot a já taky ne, není příznivcem závodu duchů. Žijeme z emocí, které spolu sdílíme, nicméně ať už jsem mluvil s kterýmkoliv jezdcem, nikdo neřekl: Tohle nechci jet. Nebo: Takhle je to špatně. Ve skutečnosti je to totiž dobře, protože máme povinnost vůči našemu průmyslu. Závody duchů jsou cestou, jak se vrátit na okruhy dříve, než kdybychom čekali na závody s fanoušky,“ přiznal Wurz.

Co se pak týče dalších podniků, zdá se, že již došlo k uklidnění situace natolik, že by ani případná hrstka pozitivních testů nemusela mít na start Grand Prix (jako když se v březnu rušil závod v Austrálii) vliv. „Myslím, že současný stav je ve srovnání s Austrálií jiný, protože naše znalost viru je také jiná,“ prohlásil předseda lékařské komise FIA Gerard Saillant, podle nějž by Mezinárodní automobilová federace zvládla i deset pozitivních případů v paddocku, aniž by se podnik musel rušit. „Musíme se snažit předvídat a vědět, kde je správná hranice, za niž by už nebylo možné pokračovat. Ale myslím, že to pro nás už teď není problém,“ mínil Saillant.

Proto se tak už plánuje, co po restartu sezony dál. Jen v Rakousku se chystají dva podniky, první 5. července, druhý o týden později, a rovněž se přemítá i nad další revoluční změnou v programu. Ta by se týkala právě druhého závodu, kde by se místo kvalifikace jel v sobotu odpoledne kvalifikační závod na třicet minut. Do něj by jezdci nastupovali v opačném pořadí hodnocení mistrovství světa a konečný výsledek by stanovil postavení na startu nedělní Velké ceny. Návrh údajně podpořily všechny týmy, kromě Mercedesu, který by na něm zřejmě nejvíce tratil.

Po doublu v Rakousku se následně pojede jeden podnik v Maďarsku a další dvojzávod ve Velké Británii. I zde prý vláda podle BBC pořádání v srpnovém termínu povolila a jezdců by se neměla týkat ani dvoutýdenní karanténa, která je jinak pro návštěvníky země povinná.