Šampion varuje Ferrari: Se Sainzem se spletli. Proč věští potíže? | iSport.cz

Že německý matador a dravý mladík z Monaka nevytvoří tandem, který vrátí Ferrari zpátky na vrchol, bylo zřejmě především na konci minulé sezony. Takřka poslední kapkou byla VC Brazílie, kde se oba kohouti vzájemně – ne poprvé – vyřadili z boje o stupně vítězů.

Shodou náhod právě v tomto závodě se Vettelův budoucí nástupce Carlos Sainz poprvé v kariéře na podium probil.

Ale zpátky k Ferrari. V minulé sezoně byl původně stájovou jedničkou Vettel, ale na trati měl lepší výsledky Leclerc. I proto začaly v týmu kvést různé týmové režie, jezdci je ignorovali a spory byly na světě. Zdálo se, že „studenou válku“ v Maranellu ukončí Vettelův odchod.

„Abyste dosáhli nejlepších výsledků, musíte pracovat v dokonalé harmonii. Já a tým jsme došli k závěru, že už to mezi námi tak není,“ komentoval svůj konec třetí nejúspěšnější jezdec italské stáje.

Novým parťákem Leclerka se stal 25letý rodák z Madridu a syn slavného rallye závodníka Carlos Sainz. Dvojka do počtu? Nový Rubens Barichello? Jak pro koho. Ferrari si slibuje, že Sainz díky rozvážné povaze a zkušenostem dodá týmu klid. Napětí zmizí.

Šampion z roku 2009 Jenson Button má na dění odlišný názor. „Jestliže Mattia Binotto angažoval Sainze jen kvůli jeho šikovným rukám a příležitosti, že mu končila smlouva, šeredně se splete,“ prohlásil někdejší britský pilot pro Sky Sports. „Carlos je rozený vítěz, stejně jako jeho otec.“

Podle Buttona bude španělský jezdec nekompromisně útočit na přední příčky, jako by to dělal Vettel. Odstrčení na druhou kolej či roli sparing partnera vedle protežovaného Monačana rozhodně nepřijme.

„Sainzovým snem je vyhrát šampionát. Jestliže Ferrari chtělo mít jen dobrou atmosféru, aby Leclerc byl v klidu, vzali si špatného člověka. Carlos má sice úžasný charakter, ale chce vítězit,“ dodal Button.

Sainz působí v seriálu F1 už pět let. Debutoval v Toro Rosso, následně přestoupil do Renaultu, následoval přesun do McLarenu a nyní by měl přijít jeho vrchol pod barvami Ferrari.

Že má v sobě krev vítěze, svědčí i úspěchy jeho otce – Carlos Sainz starší dvakrát ovládl rallye šampionát a třikrát triumfoval na Rallye Dakar.