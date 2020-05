Quo Vadis Vettel? Uvažuje o něm Mercedes, v F1 ale může i skončit | iSport.cz

Je to pro něj divný pocit. Ještě ani neměl možnost ukázat, co s letošním vozem dovede, a už jistojistě ví, že v tom příštím sedět nebude. Ano, třeba ještě ve zkrácené sezoně zaútočí na vysněný titul. Nebo možná pomůže svému týmu k Poháru konstruktérů. Na osudu Sebastiana Vettela ve Ferrari se už ale nic nezmění. A až tento ročník skončí, jeho mise v Maranellu se uzavře.

„Už spolu nežijeme dobře. Rozejdeme se. Je to jako manželství, které došlo ke konci,“ uvedl Piero Ferrari a deník Bild napsal: „Respektovali ho, nicméně ho nemilovali jako Michaela Schumachera.“

Kam tedy dál s tebou, Sebe?

Za pět sezon v italském týmu posbíral zatím 14 výher, 54 pódií a dvakrát skončil druhý v konečném pořadí F1. Jenže tomu vždy chybělo to, kvůli čemuž do slavné stáje přišel – mistrovský titul. Jeden, dva nebo tři. Katapult na samotný vrchol. Jako to dřív dokázal právě Schumacher. Někdy mu cestu zkomplikovaly technické problémy, jindy zase jeho jezdecké přehmaty…

A tak mu prý vedení stáje během koronavirové pauzy nabídlo podle Gazzetty dello Sport jednoletou smlouvu s výrazně nižším platem. Vettel to měl odmítnout, a přišel konec.

„Měl jsem k Sebastianovi velkou důvěru a úctu, protože odjel skvělé závody, ale nevím, zda nerozuměl autu, nebo my jsme nerozuměli jemu. Takové věci se mohou stát,“ poznamenal Ferrari.

Co je tudíž jasné? Že místo něj přijde Carlos Sainz junior, zatímco Vettel je v tuto chvíli pro rok 2021 bez angažmá. Hrozí mu úplný konec v F1, nebo ještě existuje naděje, že by měl kam jít?

„Určitě má plán B,“ svěřil se bývalý pilot Ralf Schumacher. „Ano, Sebastian na veřejnosti poměrně otevřeně mluvil o tom, že doufá v novou smlouvu, takže v sobě neživí rozhodnutí odejít. Jen se nedokázali dohodnout,“ prohlásil Mika Häkkinen.

Deset titulů v jedné stáji?

Jenže kde by mohl ještě uspět? V McLarenu? Ten má již jistou dvojici v Landu Norrisovi a Danielu Ricciardovi. V Renaultu? Tam se zase tlačí Fernando Alonso. Nebo že by cílil na návrat do Red Bullu? To zase popřel konzultant Helmut Marko. Do úvahy tak padají jen „menší týmy“, nebo… samotný mistrovský Mercedes!

„Žádný dobrý tým nemůže ignorovat situaci, když se na přestupovém trhu náhle objeví čtyřnásobný mistr světa,“ nechal se otevřeně slyšet šéf týmu Toto Wolff.

Sebastian Vettel a Lewis Hamilton v jednom týmu? Deset mistrovských titulů v jedné stáji? To by byl příběh! Jenže je tu také otázka, do jaké míry to Wolff myslí vážně a jak moc zase hraje psychologické hry. Aby dostal pod tlak při jednání o nových kontraktech své stávající piloty, jimž končí po sezoně smlouva.

Varianty budoucnosti pro Sebastiana Vettela Pokračovat v F1. Možnosti jsou v Mercedesu, Renaultu či „menších týmech“ Pokračovat v jiné motoristické sérii Ukončit závodnickou kariéru. Jako například Nico Rosberg

Navíc, riskli by v Mercedesu po zkušenostech s Nikem Rosbergem další ostrý souboj ctižádostivých týmových kolegů? „Lewis je pilot, který dokáže Mercedesu vyhrávat šampionáty, ovšem přivést mu tam Vettela a mít pocit, že ho tím nakopnete… No, to by bylo asi obtížné,“ zamyslel se bývalý pilot David Coulthard. „Vettel by atmosféru v týmu narušil. Pokud by své služby nabídl Mercedesu zadarmo, tak by o tom určitě velmi vážně uvažovali, ale nemyslím si, že to udělá,“ usmál se bývalý jezdec McLarenu.

To se spíš zdá dle zahraničních médií reálnější právě konec jeho kariéry. V červenci mu bude 33 let, doma mu rostou tři děti a v F1 absolvoval už 14 sezon. „Sebastian musí udělat velké rozhodnutí a zvážit, jak by se také cítil, kdyby zůstal pilotem formule 1, zejména pokud by neměl šanci jezdit pro vítězný tým,“ připomněl Häkkinen.

„F1 začal ve velmi mladém věku, bylo mu devatenáct. Jsem si jistý, že když začnete tak brzy, je obtížnější udržet vysokou úroveň energie, kterou potřebujete, abyste zůstali v čele tohoto sportu. Osobně bych ho rád viděl pokračovat, ale konečné rozhodnutí musí udělat jen on sám.“

Pokud by se scénáře o jeho odchodu naplnily, šlo by i o velkou ránu pro německé fanoušky. Nejen, že by to byl konec nástupce Michaela Schumachera, ale poprvé po 30 letech by hrozilo, že by na startu F1 nebyl ani jeden německý zástupce.