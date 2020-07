Hamilton a jeho rozpaky. Co ukázal první závod obnovené sezony F1? | iSport.cz

Formule 1 se vrátila! Úvodní závod sezony v Rakousku nabídl několik zajímavých momentů • FOTO: Koláž iSport.cz Bojovali s ním proti rasismu, při protestním pokleknutí se k němu ale přece jen všichni nepřidali. Na trati pak nebyl ani jednou v čele a nakonec se kvůli kolizi s Alexanderem Albonem a dalšímu trestu propadl i mimo stupně vítězů. „Ne moc povedený víkend,“ glosoval úvodní GP Rakouska úřadující šampion Lewis Hamilton. Místo útoku na sedmý titul nabral manko. A co dalšího první závod ukázal?

BOTTAS: udrží zabijácký instinkt? Nedá se mu vytknout vůbec nic. Od startu do cíle byl spolehlivý, jistý a i během závěrečného dramatu se safety car zůstal chladnokrevný. Což o to, první závod nové sezony vyhrál Valtteri Bottas i v minulém ročníku – bude však letos pro Lewise Hamiltona přece jen větším nebezpečím? „Gratuluji mu,“ chválil ho šéf Toto Wolff. Pro Fina šlo o osmé vítězství v kariéře. Řadě lidí tak mohla v uších zaznít predikce Miky Häkkinena: „Bottas je lepší než dřív. Poslední roky dost makal a věřil bych mu i na titul.“ Bude ale mít dost síly se vzbouřit jako před čtyřmi lety Nico Rosberg? Stejně jako loni ovládl úvodní závod sezony Valtteri Bottas. Může slavit i titul? • Foto Reuters

HAMILTON: chyby se neodpouštějí Komplikace na úvod. Do konce závodu zbývalo 11 kol, když se po restartování Alexander Albon hrnul před Lewise Hamiltona. Ten do něj ťukl, Thajec skončil ve štěrku a nakonec ani nespatřil cíl. „Mohl jsem přitom bojovat o výhru,“ zlobil se, zatímco se Brit hájil: „Byl to závodní incident.“ Ať tak či tak, jeho útok na sedmý titul dostal trhliny. Po následné pětivteřinové penalizaci se propadl na 4. místo a ke dvěma trestným bodům z kvalifikace (nezpomalil u žlutých vlajek), získal další dva „kusy“. Pokud by jich nastřádal do listopadu 12, čekal by ho zákaz startu v jednom závodě. Ideální start do sezony neprožil Lewis Hamilton, obhájce titulu po kolizi s Alexanderem Albonem a další penalizaci skončil mimo stupně vítězů • Foto Reuters

FERRARI: na stupních, zatím ale slabé Na první pohled to pro ně byl vydařený závod. Charles Leclerc v cíli druhý, Sebastian Vettel získal další bod na 10. místě… Jenže Ferrari neslaví. Naopak trne, co přijde dál. „Být takhle vysoko je překvapení,“ uznal Leclerc a důvod je jasný: slavný rudý vůz patří rychlostí spíš do druhé desítky a má i potíže s dalšími aspekty. „Je štěstí, že jsem se roztočil jen jednou. Auto bylo hůř ovladatelné,“ láteřil Vettel a šéf Mattia Binotto dodal: „Z hlediska výkonu jsme pozadu víc, než bychom čekali.“ Do Maďarska by sice měli přivézt balíček s upgrady, jenže do té doby jim ještě jeden závod zbývá. Ferrari na startu sezony rozhodně není ve formě, druhé místo Charlese Leclerca je až překvapením • Foto Reuters

RED BULL: ach, ta spolehlivost Dle svých slov sestrojili nejlepší vůz od roku 2013, ale první závod v Rakousku skončil pro Red Bull bez bodů. Hlavní naděje Max Verstappen musel odstoupit z 2. místa už po 11 kolech a další rychlík Alexander Albon přišel nejprve o stupně vítězů po kolizi s Hamiltonem a následně ani on nedojel kvůli technickým potížím. „Je to frustrující. Vypadá to na selhání pohonné jednotky,“ řekl šéf Christian Horner. U Verstappena byly na vině podle Hondy trable s elektronikou. Dobrá zpráva pro Red Bull je, že rychlostí jsou hned za Mercedesem. Jenže když nebudou spolehliví… Red Bullu se úvodní závod sezony vůbec nevydařil, Max Verstappen odstoupil už po 11 kolech • Foto ČTK / AP / Mark Thompson

NORRIS: nový zázračný mladík? Je mu teprve 20 let, jeho otec Adam patří do žebříčku 501 nejbohatších Britů a díky své matce, Belgičance, má dvojí občanství. Seznamte se: Lando Norris, nová hvězdička F1. V koronavirové pauze pomohl hraním na streamovací platformě Twitch vybrat přes 300 tisíc korun na boj s nemocí (musel pak kvůli prohrané sázce dohola) a teď se blýskl třetím místem. „Nemám slov, jsem hrozně hrdý,“ radoval se a stal se třetím nejmladším pilotem v historii, který dosáhl na stupně vítězů. Když k tomu přidáte ještě páté místo Carlose Sainze jr., vyjde vám, že se McLaren raketově zvedá. Lando Norris se na úvod sezony dostal poprvé v kariéře na stupně vítězů • Foto Reuters

PROTESTY: všichni proti rasismu, ale… Oblékli si speciální černá trička s nápisy End Racism, na svých monopostech měli duhové barvy se sloganem „We race as one“, avšak každý zvolil svou formu protestu. A když se někteří piloti rozhodli před GP Rakouska i ke gestu pokleknutí, přece jen jich z 20 zůstalo sedm stát (Verstappen, Leclerc, Kvjat, Norris, Sainz, Räikkönen nebo Giovinazzi). „Podle mě záleží na faktech a chování v životě spíš než na gestech, jež mohou být někde považována za kontroverzní. Nepokleknu, ale to ani v nejmenším neznamená, že proti rasismu bojuji méně než ostatní,“ vysvětlil třeba pilot Ferrari. K pokleknutí nakonec nepřistoupilo celé startovní pole • Foto Reuters

OSLAVY: šampaňské s rouškou Tradiční stupně vítězů byly z hygienických důvodů letos zrušeny, ale vítěze je třeba oslavovat dál. A tak se stupínky přesunuly na trať, trofeje se přebíraly v ochranných rouškách a stejně tak se i stříkalo šampaňským. Byť před prázdnými tribunami. „Je to škoda, protože před závodem nebo po nich diváky v těchto okamžicích vnímáte, ale jinak to na mě během závodu nemělo vliv. V tuhle chvíli se totiž musíme plně koncentrovat na závodění,“ přiznal Valtteri Bottas a podobný názor měl i Leclerc: „Oslavy a rámus na stupních mohou sice chybět, ale je to teď nejlepší, co se dá dělat.“ Bez diváků, s dostatečnými rozestupy a v rouškách. Takové byly i první stupně vítězů v této sezoně • Foto Reuters