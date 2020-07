Co (ne)víte o Alonsovi: chudá rodina, reakce za 185 tisícin, aféra s nehodou | iSport.cz

Co (ne)víte o Fernandu Alonsovi! Reakce za 185 tisícin, ABS v mozku i Samurajovo číslo 14 • FOTO: Koláž iSport.cz Na svém kontě má dva mistrovské tituly. Porážel Michaela Schumachera, v McLarenu se zprvu přel s Lewisem Hamiltonem a s Ferrari chtěl zase svrhnout Sebastiana Vettela. A ač mu bude za rok 40 let, vrací se Fernando Alonso zpět do F1, kde pojede 7. sezonu za Renault. „Jediné číslo, na kterém záleží, je to na stopkách," hlásí odhodlaně. Ví se o něm dost. Ale existují i méně známé příběhy. FERNANDO ALONSO Narozen: 29. července 1981 (38 let).

Národnost: Španělsko.

Bilance v F1: 314 závodů/32 výher, 97 pódií.

Kariéra: Minardi (2001), Renault (2003 – 2006), McLaren (2007), Renault (2008 – 2009), Ferrari (2010 – 2014), McLaren (2015 – 2018), Renault (2021 –).

Největší úspěchy: 2x mistr světa F1 (2005, 2006) Jaké rekordy má Alonso na dosah Počet startů v F1 (311) – maximum 322 (Rubens Barrichello)

Zisk Trojkoruny motorismu (chybí vítězství v Indy 500)

Syn experta na výbušniny Za Lancem Strollem či Landem Norrisem stojí majetní rodiče. To Alonso pochází z chudší dělnické rodiny. Jeho matka pracovala jako prodavačka v obchodním domě, otec José Luis pak byl expert na výbušniny v těžebním průmyslu. Byl ale také amatérským jezdcem motokár a jednu postavil i své osmileté dceři Loreně. Nakonec ale do ní usedl Fernando, brzy se prosadil a z jeho sestry se naopak stala doktorka. Co se týče dalších žen, do roku 2011 byl ženatý se zpěvačkou Raquel de Rosariovou a nyní tvoří pár s italskou modelkou a televizní osobností Lindou Morselliovou, která dříve chodila i s Valentinem Rossim. Za čerstvě stvrzené dva roky v Renaultu by si měl přijít na 33 milionů eur.

Samuraj s číslem 14 Když se v roce 2014 přidělovala pilotům F1 stálá čísla, on zvolil jako poslední. A bylo to číslo 14. Proč? „Je to mé šťastné číslo už od roku 1996, kdy mi bylo 14 let a 14. července jsem ve voze číslo 14 vyhrál motokárové mistrovství světa," vysvětlil. Nejinak tomu bude při jeho osmnácté sezoně mezi elitou. Jinak ale tenhle borec na osud moc nevěří. A jestli něco převzal, pak učení starých samurajů. Už osm let se mu od krku po zádech táhne tetování inspirované Hagakure, textem sepsaným v 18. století samurajem Jamamotem Tsunetomem. „Důvod tetování si nechám pro sebe. Vše, co ale mám na své kůži, je a bude k uctění mé rodiny. Minulé i současné," vysvětlil Alonso.

Reakce za 185 tisícin sekundy Má „jen" dva mistrovské tituly, méně než Sebastian Vettel nebo Lewis Hamilton. Jenže z hlediska dovedností ho experti vždy brali za nejlepšího borce na roštu. A už svými reflexy byl vzorem. Tam, kde řada pilotů měla na speciálním přístroji Batak (dotýkáte se postupně blikajících světel) průměr 130 úderů za minutu, Alonso jich dosáhl o osm víc. „Pokud pak vezmeme světla na startu, měl jsem i průměr reakce kolem 185 tisícin sekundy," prohlásil na vrcholu své kariéry Alonso (obvykle bývá nad 0,2 vteřiny). Před svou poslední sezonou v roce 2018 vypadal jeho zimní tréninkový program takto: Od začátku prosince do konce ledna 1820 odjetých kilometrů na kole, 437 odběhaných, 59 odplavaných, 60 hodin v posilovně a 30 v motokárách.

Jízdní styl jako přirozené ABS Pokud byste srovnali jeho jízdní styl například s Hamiltonem, nepůsobí Alonso kdovíjak divácky atraktivně. Je totiž kombinací opatrnosti a preciznosti. Brzdí o něco dříve než ostatní a do zatáček sází na čistší techniku. Na druhou stranu se však dostává při velké škále podmínek blízko limitu přilnavosti, jen ho nepřekračuje. Podle experta Jonathana Nobla je to, jako by měl v sobě určitý druh přirozeného ABS. Martin Brundle přirovnal jeho cit pro přilnavost gum a načasování akcelerace k Ayrtonu Sennovi. Na pedál dokáže vyvinout výbušnou sílu a získává při odezvě působivé časy. Do toho si přidejte jeho další schopnosti a zkušenosti za odjetých 17 sezón a máte kompletní mix.

Po rekordech v F1 i mimo ni Svého času byl nejmladším mistrem světa, stále drží rekord v počtu dokončených závodů (245), s počtem 1899 bodů je třetím nejúspěšnějším pilotem historie F1 a třetí je i v počtu startů (311), kdy ho od lídra Rubense Barrichella dělí jen 11 závodů. Překoná ho? Možná, ale silnějším lákadlem pro něj je tzv. Trojkoruna motosportu, tedy přidat k výhře v GP Monaka F1 a 24 hodin Le Mans i 500 mil Indianapolis v sérii IndyCar. Může být teprve druhým mužem v historii po Grahamu Hillovi, který by toho dosáhl. A chce to stihnout ještě před návratem k F1, tedy letos! „Má to tu největší prioritu," uvedl. Je však reálné, aby do svých plánů zahrnul dál i Rallye Dakar 2021, kde letos skončil při debutu třináctý?

Cyklistický tým nevyšel, e-sportový ano Nablýskaný svět F1 pro něj není vše. Je známým fandou Realu Madrid či domovského Realu Oviedo, založil e-sportový závodní tým FA Racing G2 Logitech G (do e-sportů hodně investuje) a v roce 2015 založil i cyklistický tým, s nímž chtěl proniknout až na Tour de France. Zde sice neuspěl, ale jinak si vede dobře. Spolupracuje s organizací UNICEF (finančně pomáhal i v boji proti koronaviru), v Oviedu založil sportovní komplex s motokárovou dráhou a před pěti lety se dočkal i otevření vlastního muzea s modely svých závodních vozů, kombinéz či helem. Jaký je pak Alonso v zákulisí? „Znám dvě jeho tváře," řekl Carlos Sainz jr. V EL egoistický, mimo ni srdečný.