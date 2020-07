(Ne)legální volant. Pomůže Mercedesu k dalšímu titulu? Konkurenti zuří | iSport.cz

OČIMA EXPERTA: Fernando Alonso, dvojnásobný mistr světa F1 „Pouze v Mercedesu vědí, co to s vozem dělá a jaké výhody z toho plynou, ale myslím, že to není velkým faktorem. Není to jako DRS, F-kanál nebo něco, co vám dá půl sekundy, šest desetin nebo čtyři desetiny. Myslím, že je to jen dolaďovací zařízení. Je to spíš o potenciálu a demonstraci, která každému ukazuje, že jsou na vrcholu a že se neuspokojili, i když jsou mistry světa. To je pravděpodobně největší zpráva, kterou systémem DAS posílají.“ Zdroj: Essentiallysports.com