Restart kulhajícího koně. Ferrari povolalo i Schumacherova muže | iSport.cz

Jsou vtipem na sedm písmen. F-E-R-R-A-R-I. Vývoj jejich vozu vletěl do slepé uličky, a místo aby atakovali pódia, mají co dělat, aby získali alespoň body. „Jsme na tom hůř, než jsme čekali,“ přiznal šéf italského týmu Mattia Binotto a zavelel k rekonstrukci. Vytvořili speciální oddělení a povolali zpět legendárního konstruktéra, jenž stavěl žihadla Michaelu Schumacherovi. Vrátí se opět na špici?

Věřili, že se zvednou, místo toho byla jejich blamáž dokonána. Do cíle poslední GP Maďarska zbývalo ještě několik kol, když se přes rudé vozy postupně přeřítil Lewis Hamilton a oběma nadělil celé kolo. „Překvapení? Ani ne. Jen odraz toho, kde jsme,“ posteskl si pak Sebastian Vettel.

A že jsou ve slavném Ferrari skutečně v pořádném maléru!

Místo boje o titul sbírají letos jen jednotky bodů, a než aby proháněli mistrovský Mercedes, mají co dělat, aby odráželi útoky průměrného Renaultu nebo AlphaTauri. Ztrácí na rovinkách, v zatáčkách, jejich motor není přesvědčivým agregátem a šéf Mattia Binotto je terčem kritiky.

I proto se v Maranellu odhodlali k radikálním krokům. A změně své řídící struktury. „Myslím, že po dosavadních třech závodech nemůžeme být jako Ferrari vůbec spokojení. Je to velké zklamání a vzhledem k našim očekáváním je to jistě horší, než jsme si mysleli,“ nehledal výmluvy Binotto.

Nikdo ho neposlouchal

Výsledkem posledních jednání tak má být založení nového oddělení na kontrolu výkonnosti. Šéfem této sekce se stal zkušený aerodynamik Enrico Cardile a k ruce bude mít zvučné eso, 76letého Roryho Byrneho, geniálního konstruktéra, který stál za mistrovskými vozy ve zlaté éře Michaela Schumachera. Naposledy se podílel na stavbě Ferrari v roce 2012, což byl mimochodem poslední monopost, s nímž italská stáj bojovala o titul do posledního závodu.

Piloti Ferrari v sezoně 2020 GP Rakouska Charles Leclerc 2. místo Sebastian Vettel 10. místo GP Štýrska Charles Leclerc nedojel Sebastian Vettel nedojel GP Maďarska Charles Leclerc 11. místo Sebastian Vettel 6. místo

„Vždycky měl k Ferrari blíž, jen ho tam poslední dobou nikdo neposlouchal,“ napsal insider Leo Turrini. To by se nyní mělo změnit.

Další sekce pohonných jednotek, traťových aktivit či oddělení pro šasi sice zůstávají beze změn, ale Ferrari rovněž změnilo strategii bývalého ředitele Sergia Marchionneho a z horizontální struktury managementu (kdy se úkoly shora určovaly až do nejnižších pater, která za ně pak nesla zodpovědnost) se přešlo k vertikální struktuře (zde bude každé oddělení zodpovědné za své fungování a výsledky). Tento systém by pak měl zvýšit tlak na šéfy jednotlivých oddělení a snáze najít v analýzách chyby a mezery.

Jen to bude nějakou dobu trvat...

„Jak bylo naznačeno před několika dny, provádíme změny v technické stránce organizace, abychom urychlili design a vývoj vozu. Ke stanovení jasných linií odpovědnosti a pracovních procesů bylo nutné změnit směr a zároveň stvrdit důvěru společnosti v jejich technické talenty. Začali jsme tedy pokládat základy procesu, který by měl vést k novému a trvalému vítěznému cyklu. Bude to jen ještě nějakou dobu trvat,“ upozornil Binotto.

Jak dlouho? Bezpochyby je to spíše záležitost let než měsíců. V letošní sezoně se už radikální zlepšení nečeká, v té příští spíše také ne, ale hlavní efekt by měl přijít v roce 2022, kdy vstoupí v platnost nová revoluční pravidla, jež by měla promíchat stávající rozložení sil v F1.

„Letos zaostáváme kvůli projektovým chybám. Měli jsme řadu strukturálních slabin, které již nějakou dobu existují v aerodynamice či dynamice vozu, a také jsme přišli o výkon motoru. Skutečnost je taková, že naše auto není konkurenceschopné. Nicméně už v těchto dnech klademe základy pro to, abychom se vrátili k vítězstvím, jakmile se v roce 2022 změní pravidla. Jsem o tom přesvědčen,“ slíbil na závěr předseda představenstva John Elkann.

Není třeba připomínat, že na Pohár konstruktérů se ve Ferrari čeká už 12 let a na titul mezi jezdci dokonce ještě o rok déle.