Hamilton drtí konkurenci i kolegy. A Schumachera ještě překoná, míní Enge

Kdo je tedy ve vašich očích větší legenda? Schumacher nebo Hamilton?

„To nejde takhle říct. Stejně jako nemůžete srovnávat Schumachera se Sennou a Sennu s Fangiem. Každý z nich vítězil v jiné éře a Hamilton se Schumacherem se prakticky potkali jen v letech 2010 až 2012, kdy jeden z nich jezdil za McLaren a druhý za Mercedes. Je však paradoxní, že to auto a tým, s nímž nyní Hamilton vyhrává, zformoval převážně Michael. Byl to on, kdo mu připravil půdu a Hamilton toho teď využívá. Navíc má nakročeno k tomu, aby Schumiho rekord ještě překonal.“

Jaké jsou v jejich érách největší rozdíly?

„Už jen současná auta jsou o tři až pět vteřin na kolo rychlejší, než když jsem závodil já. Je to dané pneumatikami, aerodynamikou a samotnou technologií. Za mých časů probíhala navíc pneumatikářská válka mezi Michelinem a Bridgestonem, zatímco dnes Pirelli, které je v F1 jediné, nemusí dělat pneumatiky jako dřív. Doby byly odlišné a každá z nich má svého mistra a borce.“

Vidíte tedy něco, v čem se Schumacher s Hamiltonem odlišují? Například se mluví o tom, že Schumi se více podílel na stavbě vozů, zatímco Hamilton zase nemá ty jeho excesy…

„Každý má svou arogantnost – abyste se totiž stali mistrem světa, musíte být arogantní. Otázka jen je, jak to dáváte najevo. Nemyslete, Hamilton je rovněž arogantní. I když se navenek tváří, že ne, tuhle vlastnost v sobě musí mít. Ano, Schumacher možná svého času víc kalkuloval se situacemi kolem sebe: Jako když v roce 1994 narazil do Hilla a vyřadil ho tím ze závodu, nebo když v sezoně 1997 trefil Villeneuva… To ale byly jeho začátky, a když následně začal všem suverénně odjíždět, už ta jeho arogance také nebyla tak velká.“

Pokračujte…

„Sám si třeba pamatuju, že když v roce 2001 závodil s Häkkinenem a získal pak titul, už se také nechoval jako předtím. Je to o tom, jaký si člověk udělá respekt a jméno. Někdo tyhle věci třeba dělá první rok, jiný v prvních třech sezonách… Ve finále to ale v sobě mají všichni,“

Navíc Hamilton na tuhle hranu ani nemusel díky dominanci Mercedesu tak často jít, že?

„Přesně tak. A když už měl jediného soupeře v týmovém kolegovi, tak ho většinou psychicky zdrtil uvnitř týmu. Aktuální dominance Mercedesu je obrovská, jeho soupeři zaostávají, a když se mu náhodou nepovedl start, tak si jen počkal pár kol a pak toho protivníka stejně suše předjel. Zvenčí se sice může zdát, že měl Schumacher ve Ferrari výsostnější postavení, ale i u Hamiltona je vidět, že je jasnou jedničkou. V letech, kdy sváděl vyrovnanou partii s Rosbergem, musel v boxu dělat vše aby, si získal tým na svou stranu, a když pak přišel v roce 2017 Bottas, bylo na něm vidět, že on s Hamiltonem naopak psychologicky válčit nechce.“

Jak tedy vnímáte Hamiltonovo nedávné prohlášení, že neví, zda bude v F1 působit i dál?

„Rozhodně je v pozici, kdy si může určovat. Ví, že kdyby tým ztratil klíčové lidi, jako jsou Toto Wolff nebo jeho závodní inženýr Bono (Peter Bonnington), bylo by to pro něj těžší. V tuto chvíli proto vyvíjí tlak na Mercedes a tyto lidi, aby s ním minimálně ještě na rok zůstali a pokusili se o osmý titul. Na druhou stranu si ale myslím, že se mu to stejně povede. I kdyby Wolff odešel, Hamilton se o to pokusí, protože bude chtít ten rekord udělat.“

Napadá vás tedy něco, co by mu mohlo v tom osmém titulu zabránit?

„Těžko říct. Nevíme totiž, jak bude vypadat příští rok pozice Red Bullu, jejichž dodavatel motorů Honda v F1 skončí. Bude proto Honda při svém posledním roce dál tlačit na vývoj? Nebo ne? Osobně si myslím, že spíš ne. Red Bull s Verstappenem jsou sice nadějí, že by mohl Mercedesu někdo konkurovat, ale teprve uvidíme.“

A co Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas?

(usměje se) „To ne. Bottas je hodný kluk, ale Hamilton má v týmu obrovskou psychologickou výhodu. A něco takového musí každý týmový kolega pocítit – ať už se mu blbě spí nebo se mu nedostává takové pozornosti. Myslím, že Hamiltonovu cestu teď nikdo nezastaví.“