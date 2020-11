Smlouva pro Hamiltona? Šéf ho nechce nakazit: Minule jsme jednali 10 hodin

Nový rekordman v počtu vyhraných závodů F1 Lewis Hamilton se blíží k sedmému mistrovskému titulu, ale stále nemá smlouvu na příští rok. Šéf jeho týmu Mercedes Toto Wolff chce vyjednávání nechat na moment, kdy bude v šampionátu rozhodnuto. „Bude to dlouhé, minule nám to trvalo deset hodin, ale nakonec jsme to zvládli a pak jsme si dali pizzu,“ zavzpomínal Wolff. „A taky, když s někým tak dlouho sedíte, vždycky je tady riziko nákazy COVIDEM-19,“ připomněl.