Russell nahradí v Mercedesu Bottase: Jsem v sedmém nebi, je to obří šance

„Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem v sedmém nebi. Je to obrovská šance,kterou chci chytit oběma rukama,“ řekl Russell, který prošel juniorským programem Mercedesu.

„Je mi jasné, že to bude obrovská výzva a bude to pro mě velká škola. K Lewisovi jsem vzhlížel od chvíle, co jsem jezdil v motokárách. Těším se, že se budu moci učit od někoho, kdo je osobností na trati i mimo ni,“ dodal.

Russell ve formuli 1 poprvé startoval předloni. Jeho nejlepším výsledkem v barvách Williamsu je druhé místo z nedávného závodu v Belgii, který však byl kvůli dešti po třech kolech za zpomalovacím vozem předčasně ukončen. Na kontě má i jeden start za Mercedes v mistrovství světa. V loňské Velké ceně Sáchiru byl devátý poté, co nahradil Hamiltona, který měl pozitivní test na koronavirus.

„Je to rozený vítěz a poslední tři sezony ve Williamsu ukázaly, jaká by mohla být jeho budoucnost,“ řekl v prohlášení šéf Mercedesu Toto Wolff s tím, že Russell podepsal víceletou smlouvu. Hamilton má kontrakt ještě na dva roky.

„Chceme mu pomoci růst ve společnosti Lewise, nejlepšího pilota v historii formule 1. Jsem přesvědčený, že až se poznají, vytvoří silný tým, se kterým Mercedes bude vyhrávat na trati i mimo ni,“ dodal Wolff.