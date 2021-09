Hamilton s Verstappenem měli kolizi! V Itálii senzačně slaví McLaren

Trvalo to devět let, než viděl jezdec McLarenu šachovnicovou vlajku při projetí cílem jako první v závodě Formule 1. Při nedělní Velké ceně Itálie se to povedlo Danielu Ricciardovi. A aby toho nebylo málo, hned za ním se na druhém místě přiřítil týmový kolega Lando Norris. Největší rivalové v souboji o titul mistra světa Lewis Hamilton a Max Verstappen do sebe nabourali a Grand Prix nedokončili.