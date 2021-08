Bláznivá F1 v Maďarsku! Bottas vyřadil 5 jezdců, Vettel zpětně diskvalifikován

Esteban Ocon dojíždí do cíle na prvním místě • Reuters

Esteban Ocon dojíždí do cíle na prvním místě • Reuters

Hamilton, který se vrátil do čela průběžné klasifikace, se v upraveném pořadí posunul na druhé místo a před Maxem Verstappenem vede o osm bodů. Nizozemský jezdec Red Bullu, který původně dojel po kolizi v úvodu desátý, byl klasifikován na deváté příčce. Třetí místo připadlo Carlosi Sainzovi z Ferrari. Bonusový bod za nejrychlejší kolo získal na poslední chvíli Pierre Gasly.

Čtyřnásobný mistr světa Vettel přišel o umístění na stupních vítězů poté, co komisaři v jeho voze naměřili po skončení závodu příliš malé množství paliva. V nádrži mají mít formule podle pravidel za všech okolností minimálně jeden litr benzinu, Vettelovi v jeho monopostu Aston Martin naměřili jen 0,3 litru.

Ani Němcovo dodatečného vyloučení ale nic nezměnilo na Oconově prvenství. „Jsou to neskutečné chvíle. Cítím se skvěle. Zažili jsme v týmu těžké chvíle, ale překonali je a získali vítězství. Chtěl bych všem v Alpine poděkovat, že mi věřili. Co k tomu říct víc. Je to prostě fantastické,“ radoval se v televizním rozhovoru Ocon. Vylepšil si dosavadní maximum, kterým bylo druhé místo z loňské Grand Prix Sáchiru, a stal se 111. různým vítězem v F1.

Závod výrazně ovlivnila nehoda v první zatáčce, kde Valtteri Bottas na mokré trati nedobrzdil a po následné řetězové kolizi muselo odstoupit dalších pět jezdců. Poškozený vůz měl i Verstappen, jenž sice po přerušení a restartu pokračoval, neměl ale dostatečnou rychlost, aby se dostal výš než na původně 10. místo.

Potíže měl rovněž Hamilton, který při restartu zahajoval na horší sadě gum a propadl se také na chvost pole. V dalším průběhu se ale propracoval vpřed, a přestože jeho útok na 100. výhru v kariéře zatím nevyšel, před letní pauzou udělal velký krok k možnému zisku osmého mistrovského titulu.

„V první řadě gratuluji týmu Alpine, Ocon zazářil jak hvězda. Vím, že na tohle vítězství čekal dlouho, takže jsem za něj rád. Byl to těžký závod a my jsme v něm pořád řešili nějaké problémy,“ řekl Hamilton a netajil, že se mu vyčerpáním v cíli motala hlava.

Stejně jako před dvěma týdny v Británii měl i závod na Hungaroringu dramatický úvod. Zatímco vítěz kvalifikace Hamilton a třetí Verstappen odstartovali na mokré trati dobře, Bottas se po horším rozjezdu propadl a nedobrzdil nájezd do první zatáčky. Při tom narazil do Landa Norrise, který trefil do boku Verstappena, a vyvolal další reakci srážek pilotů za sebou.

Vedle Bottase a Norrise museli odstoupit i Charles Leclerc, Lance Stroll či Sergio Pérez. Během půlhodinového přerušení se mechanici snažili Verstappenův vůz opravit, Nizozemec přesto spadl na 13. místo. Na nehodě naopak vydělali piloti ze zadních pozic. Ocon se posunul na druhou příčku a do první desítky se dostal i Mick Schumacher z Haasu.

Ke kuriózní situaci došlo i při restartu. Trať na Hungaroringu začala usychat před opětovným zahájením tak rychle, že se 14 jezdců rozhodlo na poslední chvíli nasadit pneumatiky do suchých podmínek a raději startovat z boxů. Jediný, kdo v tu chvíli zůstal na staré směsi, byl Hamilton, který proto stál při restartu na roštu neobvykle zcela sám. Jelikož ale jeho gumy nebyly tak rychlé, zajel i on v závěru kola pro výměnu a propadl se na konec pole. Do vedení se dostal Ocon, který i v dalších zatáčkách odrážel útoky Vettela.

„Bylo to šílené, když si vezmete, že jsme byli při restartu jediní na startu. Tyhle věci se stávají a musíme se z nich poučit. Dali jsme do toho všechno. Během toho zaváděcího kola jsem říkal týmu, jaké jsou podmínky na trati, ale oni mi říkali, že se blíží déšť, takže jsem si myslel, že mají jiné informace,“ doplnil Hamilton.

Britský jezdec ale ani v ten moment nic nevzdal, zajížděl jeden nejrychlejší čas za druhým a posouval se vpřed. Díky další brzké zastávce ve 20. kole se dostal i před Daniela Ricciarda s Verstappenem.

Zatímco pilot Red Bullu se dál s poškozeným vozem trápil a těžce bojoval o dosažení první desítky, Hamilton byl už po 38 kolech čtvrtý. Do závěrečné fáze pak Brit zvolil ještě jednu zastávku v boxech a cílil s novými pneumatikami i na možné vítězství. Při stíhací jízdě ale ztratil čas urputným bojem s nakonec pátým Fernandem Alonsem a v závěru se stihl dostat jen na třetí místo.

Velká cena Maďarska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti:

1. Ocon (Fr./Alpine) 1:58:23,284, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -2,736, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -15,018, 4. Alonso (Šp./Alpine) -15,651, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1:03,614, 6. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -1:15,803, 7. Latifi (Kan./Williams) -1:17,910, 8. Russell (Brit./Williams) -1:19,094, 9. Verstappen (Niz./Red Bull) -1:20,244, 10. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Gasly.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 23 závodů): 1. Hamilton 195 b., 2. Verstappen 187, 3. Norris (Brit./McLaren) 113, 4. Bottas (Fin./Mercedes) 108, 5. Pérez (Mex./Red Bull) 104, 6. Sainz 83.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 303, 2. Red Bull 291, 3. Ferrari 163, 4. McLaren 163, 5. Alpine 77, 6. AlphaTauri 68, 7. Aston Martin 48, 8. Williams 10, 9. Alfa Romeo 3.