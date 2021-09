Šachy ve formuli: Hamiltona doplní mladík, Bottas do Alfy. Co další týmy?

Red Bullu kvalifikace v Monze příliš nevyšla, Max Verstappen do sprintu odstartuje ze 3. místa • Reuters

Sezona je v plném proudu, téměř všechny stáje formule 1 však mají jasno, kdo je bude reprezentovat příští rok. Nejdiskutovanější rošádou je odchod Valtteriho Bottase z Mercedesu do Alfy Romeo, Lewise Hamiltona pak v hvězdné stáji doplní mladík George Russell. Šest stájí bude důvěřovat stejné dvojici jako v tomto roce. Včetně Red Bullu nebo Ferrari.

Ještě osm Velkých cen zbývá jezdcům formule 1 do konce sezony. Red Bull s Mercedesem se přetahují o prvenství v poháru konstruktérů a Max Verstappen soupeří s Lewisem Hamiltonem v pořadí závodníků. Momentálně se jezdci připravují na GP Ruska v Soči. Současně ale dotahují nové smlouvy pro příští rok.

Už dlouho se mluvilo o tom, že pozice dvojky Mercedesu Valtterimu Bottasovi nevyhovuje. Proto se rozhodl k razantnímu kroku. Z týmu, který patří mezi dva nejsilnější, přestoupí do Alfy Romeo. Tedy stáje, co na předposledním místě získala za celý letošní rok pouhé tři body.

„Vím, že to bude odlišné a nemůžu očekávat, že příští sezonu budeme vyhrávat závody,“ přiznal před pár dny Bottas portálu Sky F1. „Bude to pro mě nový začátek. Je to jako nová kapitola v mé kariéře, ale očekávám od toho opravdu mnoho.“

Dvaatřicetiletý závodník, kterému se podařilo zvítězit už v devíti Velkých cenách, ale nevidí šance v novém působišti úplně černě. „Musím být realista, ale taky doufat, což je vzrušující. Pořád existuje spousta neznámých, jak bude příští rok s auty. Vždy jsem byl takřka na hraně, jestli dostanu na příští rok další kontrakt. Je skvělé mít stabilitu, těším se, co přinese budoucnost,“ dodal Bottas. Kdo bude jeho týmovým kolegou, ale zatím neví. Kimi Räikkönen ukončí po dvaceti letech kariéru ozářenou ziskem mistrovského titulu v roce 2007.

Rozhodovat se tak nejspíš bude mezi Andreou Giovinazzim, který se v Alfě Romeo proháněl letos, a talentovaným Číňanem. Mladík Kuan-jü Čou figuruje prozatím na druhé příčce v seriálu F2 a ředitel týmu Fred Vasseur přiznal, že je jednou z možností.

„Vím, že už teď koluje spousta spekulací, ale není to moje rozhodnutí, takže se budu soustředit spíš na vlastní výkony,“ řekl minulý týden před domácí Velkou cenou Ital Giovinazzi. „Chci dosahovat co nejlepších výsledků v závodech i v kvalifikacích. Uvidíme, co se stane, všichni se snažíme o stejnou věc, pomoci týmu.“

Naopak je dlouho jasné, kdo zaujme Bottasovo místo v Mercedesu. Nejtěžší kariérní zkouška čeká George Russella, který s Hamiltonem utvoří britské duo. Třiadvacetiletý jezdec Williamsu zaznamenal nejlepší kariérní výsledek letos v srpnu, pomohl mu k tomu však déšť a zkrácení závodu. Po kvalifikaci, v níž senzačně obsadil druhé místo, se totiž kvůli nepříznivým podmínkám odjela pouze tři kola za safety carem a uděloval se poloviční počet bodů.

„Dokázal, že si zaslouží místo ve skvělém autě, teď ho jen musíme adekvátně připravit na situaci v Mercedesu. Mnohem větší tlak, po boku bude mít hvězdného kolegu, který drží téměř všechny rekordy,“ vysvětlil pro oficiální web F1 šéf Toto Wolff. „Má všechny ambice pro to, aby se stal světovým šampionem, ale to má i Lewis. Musíme se tak připravit a správně vše nakalibrovat, než přidáme druhého takového závodníka.“

Volné místo po Russellovi obsadí ve Williamsu Alexander Albon, který loni reprezentoval Red Bull, než jej nahradil Sergio Pérez. Nejistota panuje kolem zoufale posledního Haasu. Ten zatím nepotvrdil pro další sezonu ani jednoho jezdce ze současné dvojice Nikita Mazepin, Mick Schumacher. Všechny ostatní stáje zůstanou ve stejném složení jako letos.