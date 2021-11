Penalizace? Nevadí! Hamilton vyhrál z 10. místa, stáhl manko na Verstappena

Husarský kousek Lewise Hamiltona. Po patáliích s regulemi ohledně zadního spoileru a systému DRS spolu s penalizací za výměnu části motoru startoval až z desátého místa. Od úvodního kola však letěl po dráze a nakonec ve Velké ceně Brazílie zvítězil před rivalem Maxem Verstappenem. „Zkusil jsem vše, co jsem mohl, ale prostě jsme nebyli dost rychlí,“ krčil v cíli rameny Nizozemec, jehož náskok na čele šampionátu formule 1 se smrskl na 14 bodů. Třetí dojel Valtteri Bottas.

Začalo to jako horor, nakonec z toho byl pořádný happy end. Tak by se dal z pohledu Mercedesu popsat závodní víkend v Brazílii. Lewis Hamilton v pátek zvítězil v kvalifikaci, traťovým komisařům se však nelíbilo jeho zadní křídlo, a tak jej diskvalifikovali. Do sobotního sprintu proto startoval z posledního místa, po impozantní jízdě se vyšvihl až na pátou příčku. Přišla ale další penalizace, pět míst na startu, jelikož už před kvalifikací měnil Hamilton část motoru.

V nedělní Velké ceně pak jeho monopost po dráze doslova letěl. Již ve čtvrtém okruhu okupoval třetí pozici a začala zběsilá honička za oběma Red Bully. Přes Sergia Péreze se sedminásobný mistr světa prohnal v 19. kole.

S Verstappenem měl o poznání těžší pořízení, v 59. okruhu už však formule mladého Nizozemce nedokázala vzdorovat, na rovinkách Hamilton svištěl mnohem rychleji. Do finiše i proto přijel už s pohodlným náskokem, za což jej tribuny odměnily bouřlivými ovacemi.

„Takhle závodíme, když nás odsunou o dvacet pět míst,“ smál se v týmovém rádiu do vysílačky ředitel Mercedesu Toto Wolff. Nadšení sdílel i jezdec.

„Jsem neskutečně vděčný za podporu, neslyšel jsem takovou od závodu na Silverstonu,“ děkoval Hamilton fanouškům v cíli. „V pátek jsem si nedovedl představit, že bychom tady stáhli náskok. Ale je to skvělá lekce pro všechny. Nikdy se nevzdávejte, všechno se dá dokázat. Snažil jsem se z auta vytáhnout, co šlo. Byl to pro mě možná nejtěžší víkend kariéry.“

V Brazílii druhý Verstappen stále vévodí celkovému pořadí šampionátu. Jeho náskok se ale ztenčil z jednadvaceti na čtrnáct bodů. A protože na třetí pozici dokroužil Valtteri Bottas, odskočil Mercedes v bitvě o pohár konstruktérů. Mezí oběma stájemi je tři závody před koncem sezony rozdíl jedenácti bodů.

„Zkusil jsem vše, co jsem mohl, ale prostě jsme nebyli dost rychlí,“ uznal Verstappen. „Byla to pořádná bitva a užil jsem si ji. Pořád máme dobrý náskok. Tenhle víkend pro nás byl složitý, ale věřím, že se odrazíme zpátky.“

Nizozemec doopravdy bránil, seč mu síly stačily. Přestože se maximální rychlost jeho formule s monopostem rivala nedala srovnávat, držel jej za sebou plných čtyřicet kol. Nejvíce se Verstappen zapotil v osmačtyřicátém okruhu. Hamilton už se na chvíli dostal před něj, dravý jezdec však za žádnou cenu nehodlal opustit ideální stopu a vyjel společně s černým Mercedesem soupeře mimo trať. Podle komisařů se však nedopustil žádného prohřešku.

Udržet vedení až do konce se však jevilo jako nemožný úkol. Verstappena tak může těšit alespoň fakt, že jeho týmový kolega Sergio Pérez, ukradl Hamiltonovi bonusový bod za nejrychlejší kolo. Mexičan dorazil do finiše na čtvrté příčce za třetím Bottasem.

Všechny jezdce čekají do konce roku ještě tři Velké ceny. Hned za týden se premiérově představí v Kataru. Na začátku prosince zavítají do další neprobádané destinace, do Saudské Arábie a sezonu zakončí tradičně v Abú Zabí.

Výsledky Velké ceny Brazílie formule 1

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:32:22,851, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -10,496, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -13,576, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -39,940, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -49,517, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -51,820, 7. Gasly (Fr./Alpha Tauri), 8. Ocon (Fr./Alpine), 9. Alonso (Šp./Alpine), 10. Norris (Brit./McLaren) všichni -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Pérez.

Průběžné pořadí MS (po 19 z 22 závodů): 1. Verstappen 332,5, 2. Hamilton 318,5, 3. Bottas 203, 4. Pérez 178, 5. Norris 151, 6. Leclerc 148, 7. Sainz 139,5, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) 105, 9. Gasly 92, 10. Alonso 62.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 521,5, 2. Red Bull 510,5, 3. Ferrari 287,5, 4. McLaren 256, 5. Alpine 112, 6. Alpha Tauri 112, 7. Aston Martin 68, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 11.