Dva jezdci, stejný počet bodů, poslední závod. Hamilton prahne po rekordu

Největší soupeři v boji o titul ve formuli jedna - Max Verstappen a Lewis Hamilton bojují o celkové prvenství až do poslední Velké ceny • FOTO: Reuters Sezona plná zvratů se chýlí ke konci. Rivalita Maxe Verstappena a Lewise Hamiltona přinesla mnoho zajímavých příběhů, a dalších se ještě dočkáme v posledním závodě. Závěrečná Velká cena Abú Zabí rozhodne o tom, jestli Nizozemec vybojuje první titul nebo se Brit s osmi triumfy osamostatní na čele pořadí v počtu opanovaných šampionátů. Se stejným bodovým ziskem nastupovali do finálové Grand prix lídři soutěže pouze jednou.

Lewis Hamilton po vítězství v kvalifikaci na GP Saúdské Arábie • Foto Reuters Zkušený Lewis Nejen, že je o dvanáct let starší, Lewis Hamilton má také zkušenosti s vypjatými finiši. Zejména na startu kariéry poznal pocit hořké porážky i těsného vítězství. V roce 2007 si v McLarenu prohráli titul sami. Zástupci stáje se tehdy nedokázali shodnout, jestli má být jedničkou Fernando Alonso nebo právě Hamilton, a tak si až do posledního závodu „kradli“ vzájemně důležité body. Výsledek? Hůř se to sejít nemohlo. Oba jich nasbírali 109 zatímco Kimi Räikkönen 110. Hned rok na to se zdálo, že historie se bude opakovat. Hamilton kroužil v rozhodující Velké ceně Brazílie na šestém místě, zatímco rival Felipe Massa zrovna finišoval. Kdyby Brit skončil šestý, měl by stejně bodů a prohrál kvůli nižšímu počtu vítězství. Timo Glock se před něj ale dostal proto, že se po dešťové sprše nevydal se do boxů. Risk zprva vycházel, pneumatiky do sucha však přestávaly fungovat a Hamilton se přes něj v předposlední zatáčce přehnal a získal premiérový titul.

Výraz Maxe Verstappena po kvalifikaci v Kataru, v níž skončil za Lewisem Hamiltonem • Foto Reuters Naštvaný Max Velcí rivalové na dráze, ale kamarádi mimo ni. To byli například Niki Lauda a James Hunt. Max Verstappen a Lewis Hamilton se sice stále respektují, vypjatá sezona plná dramatických závodů a těsných soubojů však trochu narušila jejich vztah. Nizozemec si pro média postěžoval, že vedení soutěže se k němu nechová stejně jako k rivalovi a cítí proto výhodu na straně Mercedesu, což mu změnilo vnímání na stáj i britského jezdce. „V Jeddahu jsme oba vyjeli z dráhy a oni usoudili, že to byla moje chyba a penalizovali mě. A pak mi dali další penalizaci, se kterou nesouhlasím,“ zlobil se před poslední Velkou cenou Verstappen. „Potom mě vytlačil z trati. Ještě se na mě podíval v zrcátku a neposunul se. Prostě mě vytlačil na obrubník a dostal jenom varování. Takhle by to rozhodně nemělo být. Není to fér, vypadá to, že ostatní můžou dělat, co chtějí a pouze já dostanu trest.“

Když se naposledy o šampionovi F1 rozhodovalo v posledním závodě mezi dvěma jezdci, kteří měli stejný počet bodů, v roce 1974 se nakonec radoval Emerson Fittipaldi • Foto Twitter.com Podruhé v historii Jen jednou se stalo, že by dva jezdci na čele šampionátu vstupovali do posledního závodu s totožným součtem bodů. Stalo se tak se udála v roce 1974, tehdy o titul bojovali Emerson Fittipaldi a Clay Regazzoni. Rozhodující závod se jel ve Spojených státech amerických a nedopadl vůbec dobře. Rakouský nováček Helmuth Koinigg při něm přišel o život, když v desátém okruhu nezvládl jednu ze zatáček a narazil do bariér. Pro vítězství si pak dojel Fitttipaldi, přestože nešlo o dominantní představení. Cílovou pásku protnul až jako čtvrtý, Regazzoniho však potkal nejhorší závod celé sezony. Přestože se mu snažil vypomáhat týmový kolega Niki Lauda, Švýcar dojel až na jedenáctém místě. Nepřipsal si proto jediný bod a v celkovém součtu o tři body prohrál.

Největší soupeři v boji o titul ve formuli jedna - Max Verstappen a Lewis Hamilton bojují o celkové prvenství až do poslední Velké ceny • Foto Reuters Bouračka - titul i diskvalifikace Spousta expertů se nedělní Velké ceny obává. Max Verstappen a Lewis Hamilton sice mají stejný počet bodů, jeden trumf ale stále drží Nizozemec. Větší počet vítězství by mu zaručil titul, pokud tak ani jeden z jezdců nedojede do cíle, vyhraje. S tím, jak velká rivalita mezi oběma jezdci panuje, existuje možnost, že se v jednom ze soubojů střetnou. Verstappen si ale musí dávat pozor, taktiku najetí do soupeře zkoušel už kdysi Michael Schumacher. V roce 1994 Němec havaroval s Damonem Hillem, což mu zajistilo titul. On i traťoví komisaři bouračku označili jako „nehodu při závodění.“ Dodnes je však spousta fanoušků přesvědčena, že rodák z Hürthu do Hilla schválně najel. Podobný incident se odehrál i tři roky na to. Téměř totožný manévr už ale jedné z největších hvězd F1 neprošel. Po najetí do Jacquese Villeneuveho odebralo vedení soutěže Schumacherovi všechny body a diskvalifikovalo ho z pořadí jezdců.

Lewis Hamilton s trofejí z dráhy v Soči, kde vybojoval sté vítězství • Foto Reuters Nejlepší jezdec všech dob Má šanci osamostatnit se na trůnu. Lewis Hamilton už loni předehnal Michaela Schumachera v počtu vítězství ve Velkých cenách, šampionátů ale oba nasbírali sedm. Za nimi následuje s pěti triumfy v šedesátých letech Juan Manuel Fangio s Argentiny a čtyřikrát získali titul mistra světa Alain Prost a Sebastian Vettel. Hamilton se tak může minimálně do statistik zapsat jako nejlepší závodník formule 1 všech dob. V současnosti mu ale v Maxi Verstappenovi roste obrovský rival a mohlo by se tak jednat o poslední sezonu, kdy sahá po titulu. „Mercedes v posledních týdnech jezdí o něco lépe, a proto vyhráli pár závodů, ale co se týče řízení, Max je krok před všemi ostatními,“ řekl například před poslední letošní Grand prix Hamiltonův bývalý parťák a dvojnásobný šampion Fernando Alonso.