Co (ne)víte o Verstappenovi: Nejmladší jezdec F1, král FIFY a úplatkář

Jeho souboje s Lewisem Hamiltonem přilákaly letos k obrazovkám i ty, kteří formuli 1 úplně neholdují. Skvělé řidičské schopnosti a jeden z nejriskantnějších jezdeckých stylů, to jsou poznávací znamení Maxe Verstappena, který se stal mistrem světa. Co o něm ale možná (ne)víte? V nejprestižnější soutěži závodil ještě dřív, než mohl legálně řídit, patří mezi nejlepší hráče FIFY na světě. V článku se dozvíte také, čím se pokoušel uplatit instruktora v autoškole.

Co nevíte o novém mistru světa?

Co nevíte o novém mistru světa? • FOTO: koláž iSport.cz

Předškolák za volantem

Ve čtyřech letech většina dětí jezdí leda tak v kočárku. Bývalý jezdec formule 1 Jos Verstappen ale potomka posadil do motokáry. To by ještě nebylo tak zvláštní, malý Max se prý však s rychlostí seznamoval už, když mu byly dva roky.

„Maxovi bylo čtyři a půl, když jsem ho poprvé posadil do motokáry,“ prozradil Jos Verstappen pro oficiální web Red Bullu. „Nebylo to nijak stresující, když mu byly dva, už jezdil na čtyřkolce. Takže měl zkušenosti s rychlostí a věděl, jak se řídí. Dělal opravdu hodně věcí, než se dostal k motokárám.“