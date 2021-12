Bývalý šéf F1: Hamilton se už nevrátí. Jeho zklamání je velké a pochopitelné

„Nevím to, ale myslím, že se nevrátí. Jeho zklamání je příliš velké a je to pochopitelné. Má sedm titulů jako Michael Schumacher a bylo by na čase, aby se pustil do svého snu a začal podnikat v módě,“ řekl Ecclestone v rozhovoru pro švýcarský list Blick.

S Hamiltonem, jenž má v týmu Mercedes smlouvu ještě na dva roky, od závodu v Abú Zabí, který se jel 12. prosince, ještě nemluvil. „Před pár dny jsem se bavil s jeho otcem. Bylo mi hned jasné, že mi k budoucnosti svého syna nic neřekne. Takže jsme si povídali o byznysu,“ uvedl jednadevadesátiletý Brit, dřívější dlouholetý promotér F1, který její vedení opustil před pěti lety.

Ještě pět kol před koncem závodu v Abú Zabí měl Hamilton před Verstappenem náskok jedenácti sekund a mířil za titulem. Po havárii Nicholase Latifiho a vyjetí safety caru však nizozemský pilot nasadil novou sadu pneumatik a díky řadě kontroverzních rozhodnutí ředitelství závodu se dostal za Hamiltona, kterého v závěrečném kole předjel. Mercedes se svými protesty po závodě neuspěl.

„V posledních kolech se toho hodně pokazilo. Ředitel závodu Masi si mohl ušetřit dost potíží, kdyby po Latifiho havárii okamžitě zastavil závod s červenou vlajkou. Pak by poslední tři kola bylo superfinále mezi Maxem a Lewisem,“ míní Ecclestone.