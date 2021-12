Hrozí Hamiltonův konec? Mlčení živí spekulace, ve hře i návrat Bottase

Jindy aktivní sociální sítě Lewise Hamiltona zejí prázdnotou. Sedminásobný mistr stále nepodal vyjádření ke kontroverznímu finiši Velké ceny Abú Zabí. Poslední kolo sezony, v němž kvůli rozhodnutí ředitele závodu Michaela Masiho přišel o rekordní osmý titul, jej stále trápí. Šéf Mercedesu Toto Wolff prozradil, že Hamilton ztratil iluze a naznačil, že by dokonce mohl s formulí 1 skončit.

„Oba jsme s Lewisem ztratili iluze. Ne ohledně sportu – ten milujeme každým coulem, hlavně proto, že stopky nikdy nelžou. Ale když stopky přestanou být relevantní kvůli náhodným rozhodnutím, je lehké ztratit tu lásku,“ řekl Wolff před týdnem médiím.

Pak přišla otázka, jak to vypadá s budoucností Hamiltona. „S Lewisem jsem každý den v kontaktu, ale respektujte, že teď není moc o čem mluvit. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak,“ odpověděl Wolff. Jezdec hned po dojetí poslední Velké ceny prohlásil: „Uvidíme, jak to bude za rok.“ A tyto dva výroky zažehly debatu o tom, zda loňský sedmý titul nebyl náhodou taky posledním, který šestatřicetiletý pilot získal.

„Samozřejmě, rozumím tomu, že prvních pár dní po takovém závodě nebude nadšený,“ reagoval na situaci Max Verstappen, který Brita o osmý triumf mistra světa připravil. „Měl by se ohlédnout za tím, co všechno dokázal. To by ho mělo trochu utěšit a hlavně mu dodat sílu, aby pokračoval v honbě za osmým titulem. Může se mu to povést už za rok. Nevidím důvod, proč by měl skončit.“

Podobně jako Verstappen se na situaci dívá i řada expertů a bývalých pilotů, kteří tvrdí, že ztráta Hamiltona by byla obrovskou ranou pro sport. „Je to fenomén a skvělý sportovec. Příští rok bude opět na startu připraven bojovat o osmý titul,“ uvedl například vítěz třinácti Velkých cen David Coulthard.

Ač je stále nepravděpodobné, že by se měl Hamilton s formulí 1 rozloučit, mlčení spekulace mírně přiživuje. Mercedes by se v krajním případě musel poohlížet po plánu B. Po sezoně se totiž rozešel s Valtterim Bottasem a do příštího roku angažuje nadějného George Russella z Williamsu. V situaci, kdy by se však Hamilton přes pocit křivdy opravdu nepřenesl, musela by se nejúspěšnější stáj posledních let poohlížet po další náhradě.

Kdo by byl ideálním záskokem? Určitě ne další mladík. Pro Russella půjde o premiérovou sezonu, v níž dostane vůz s výkonem na to, aby se pral o přední umístění. Přiradit k němu druhého jezdce, který s podobnou situací nemá zkušeností, by se mohlo Mercedesu vymstít. A tak by se nabídlo poněkud vtipné, ale logické řešení. Vrátit za volant Bottase.

Ten je od příští sezony domluven s Alfou Romeo, které šéfuje Fred Vasseur, jenž je velmi dobrým kamarádem Wolffa. Oba týmy by se musely dohodnout na určité kompenzaci a Alfa Romeo by si na poslední chvíli hledala náhradu. Pokud by se však scénář opravdu naplnil a Hamilton dal formuli 1 vale, není mezi aktivními jezdci lepší volba než Bottas. Monopost Mercedesu velmi dobře zná, je zvyklý na jeho rychlost a nemusel by se adaptovat v novém prostředí.