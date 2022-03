Enge o formuli v Bahrajnu: Haas překvapil, Mercedes na vítězství nemá

Enge o kvalifikaci:

„Vyplnilo se to, co předpovídalo testování. Ferarri, Red Bull a Mercedes se objevili na prvních místech. Jsou to velice silné týmy, ale zbytek startovního pole nebyl moc daleko. Alfa Romeo s Valtteri Bottasem, Fernando Alonso s Alpine, Kevin Magnussen s Haasem a Pierre Gasly s AlphaTauri. Všichni tihle dojeli v první desítce.“

O prvním sezonním pole position:

„Byl to velice vyrovnaný boj. Charles Leclerc dokázal udělat perfektní kolo, které dal o desetinku rychleji než Carlos Sainz a Max Verstappen. Zaslouženě tedy vyhrál pole position. Uvidíme, jak to bude vypadat dnes v závodě. Ferrari si není úplně jisté opotřebováním pneumatik a závodním tempem. Red Bull je naproti tomu o něco silnější v prohlášeních.“

O Haasu:

„Musím říct, že největším překvapením pro mě byl jednoznačně Haas. Vůbec jsem nevěřil tomu, že budou moct kdy nakouknout do desítky. Po tom, jak se prezentovali v kvalifikaci, myslím, že teď na začátku nové aerodynamické éry a pneumatik ve Formuli 1 patří rozhodně k silnější části pole.“

O Mercedesu:

„Mohli jsme vidět, že Mercedes dosti výrazně ztrácel ve volných trénincích i v první části kvalifikace. V druhé části už se přiblížil Red Bullu s Ferrari a v třetí jim byl ještě o něco blíž. Kolo Russela v druhé kvalifikaci a Hamiltona v třetí kvalifikaci bylo za mě výborné. Ztráta byla minimální. Bohužel své nejrychlejší kolo v třetí kvalifikaci George Russel zkazil a nepovedlo se mu.“

O dnešním závodě:

„Myslím, že dnes uvidíme zajímavý souboj mezi Ferrari a Red Bullem. Ferrari má dva jezdce, kteří můžou bojovat o vítězství. Nemají určenou žádnou týmovou dvojku, která by eventuálně mohla krýt záda jedničce. V Red Bullu jsou tyto role jasně rozvržené. Max je lídr a Sergio Peréz je v závodě od toho, aby mu za každé situace kryl záda. Myslím, že nikdo jiný do bojů o vítězství nepromluví. Mercedes bude rád, když dojede bez problému na čtvrtém, pátém, šestém místě.“

O dnešní trati:

„Jelikož je to první závod sezony a taky první závod v nové éře, myslím, že se první kolo neobejde bez problémů. První zatáčka je velice těsná a pomalá. Brzdí se do ní z vysoké rychlosti a můžeme tam očekávat nějaké pošťouchnutí. To by mohlo mít za následek vyjetí safetycar a rychlou změnu celé situace.“

Výsledky kvalifikace:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:30,558, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,123, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,129, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,363, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,680, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -1,002, 7. Magnussen (Dán./Haas) -1,250, 8. Alonso (Šp./Alpine) -1,637, 9. Russell (Brit./Mercedes) -1,658, 10. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1,780.