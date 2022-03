F1 Preview: Verstappen s vylepšením, nemocný Vettel a pokorné Ferrari

Sotva dokázali fanoušci vstřebat úvodní podnik nové éry Formule 1 a už je tu druhý závod sezony! Po loňské velice divoké premiéře se královna motosportu opět představí v saúdskoarabské Džiddě, která je domovem vůbec nejrychlejšího městského okruhu v šampionátu. Potvrdí Ferrari svou formu z Bahrajnu, nebo dokáže Max Verstappen vrátit úder? To a mnohem více v našem preview:

Poslední výtvor Hermanna Tilkeho budí smíšené pocity. Velice úzký okruh, který svým tvarem připomíná sponku, je totiž skupinou jezdců považován za zbytečně nebezpečný a údajně tomu nepomohly ani letošní úpravy. „Sice posunuli zdi, aby bylo lépe vidět, jenže ideální jezdecká stopa vede tak, že to ničemu v podstatě nepomůže,“ zlobí se Carlos Sainz z Ferrari. Vítěz loňské premiéry, Lewis Hamilton, ovšem přidal jiný pohled. „Když chytnete rytmus, tak je to na řízení krásný okruh,“ pronesl loni sedminásobný šampion. Uvidíme opět hned dvojí přerušení závodu?

Jsou zpět se vší parádou. Stáj z Maranella je po úspěchu z Bahrajnu naplněna optimismem, který umocňuje nová velice silná pohonná jednotka, jež se jeví nejlepší z celého startovního pole. „Máme auto, jež je schopno bojovat o vítězství na všech okruzích, ale musíme využívat všechny příležitosti. Jako se nám to podařilo v Bahrajnu. Také očekávám, že vozy budou procházet velkou evolucí, takže nesmíme usnout na vavřínech,“ zůstává na špičkách vedoucí muž šampionátu Charles Leclerc, jehož 16 na monopostu nově lemuje bílý pruh. Pětapadesátku jeho kolegy Sainze pak zvýrazňuje žlutá.

Pro fanoušky „rudých býků“ to byla opravdu bolestivá podívaná, když v závěru VC Bahrajnu odstoupily oba vozy stáje. Příčina? Palivová pumpa nedokázala z nádrže dostat poslední litry paliva. Inženýři Red Bullu se ovšem dušují, že již přišly s řešením a problémy se nebudou opakovat. Další novinkou je předělaný nos monopostu a zlepšení chlazení.

Ačkoliv to dlouho vypadalo na utrápený úvodní víkend sezony, závěrečné odstoupení obou Red Bullů přihrálo Mercedesu více než uspokojující počet bodů. Stáj z Brackley je ovšem stále za svými konkurenty pozadu. „Musíme vyřešit několik problémů, ale jakmile se nám to povede, tak budeme opět bojovat o vítězství. Dejte nám dva tři závody a jsme zpátky ve špičce,“ slibuje traťový technický ředitel Mercedesu Andrew Shovlin.

Vždy jsou tak dobře naladění, až je to nakažlivé. V tomto případě doslova. Sebastian Vettel totiž v Bahrajnu onemocněl nemocí covid-19 dost možná od Daniela Ricciarda. Na rozdíl od Australana ovšem čtyřnásobný mistr světa nevykázal negativní test před úvodním podnikem sezony a dokonce ani tento týden. Opět ho tak v Aston Martinu nahradí krajan Nico Hülkenberg, jenž měl tentokrát alespoň mnohem více času na přípravu.

Povyk kvůli Neflixu

Seriál Drive to Survive od americké internetové televize přinesl Formuli 1 v posledních letech spoustu nových fanoušků a těší se u nich velké oblibě. To však neplatí o jezdcích. „Z Landa udělali parchanta. Já Landa znám, a když jsem viděl, jak ho vykreslili, tak jsem si říkal, že je to někdo úplně jiný,“ vyjádřil svůj názor úřadující mistr světa Max Verstappen, který odmítl v seriálu pro jeho faleš vystupovat. Netflix se proto zavázal, že před další sérií bude s jezdci více spolupracovat, aby k podobným excesům v budoucnu nedocházelo.