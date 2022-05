Ledecká na formuli 1 v Monaku: Fandit budu Verstappenovi

Monako je tradičně jednou z nejočekávanějších Velkých cen v kalendáři F1. Na tu letošní se vypravila i česká obojživelnice Ester Ledecká . Výlet do Monte Carla pro ni a další zlaté olympioniky z Pekingu a Tokia zajistil Red Bull. Mezi pozvanými je například také snowboardista Nico Porteous, kanoistka Jessica Foxová nebo lezkyně Janja Garnbretová.

Do světa rychlých monopostů pronikla Ester Ledecká i díky populárnímu seriálu stanice Neflix. Dokument Drive to Survive (česky F1: Touha po vítězství) již pátým rokem zachycuje průběh jednotlivých sezon ve formuli 1.

„Je to strašně dobře udělaný, určitě doporučuju, pokud jste to ještě neviděli. Hrozně mě to chytlo. Už se těším, až to poprvé uvidím naživo,“ říká česká závodnice.

„Připadne mi, že svět formule 1 je vlastně hodně podobný tomu našemu. Taky riskují život, i když samozřejmě ještě víc než my. U nich hodně záleží na tom, jaké mají auto, u nás se to zase odvíjí od toho, jaké máme lyže,“ dodává.

A jakému jezdci bude dnes trojnásobná olympijská vítězka fandit? „Asi Maxi Verstappenovi a Red Bullu, to je snad povinnost.“ (směje se)