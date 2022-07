Hamilton začal nosit respirátor. Nakazil se zřejmě jeho inženýr

Přestože používání respirátorů není pro vstup do paddocku již povinné, kamery zachytily při Velké ceně Británie i Rakouska Lewise Hamiltona s rouškou zakrývající ústa.

Na tiskové konferenci byl dokonce jediným jezdcem, který před novináři vystoupil s ochrannou pomůckou. Své počínání následně vysvětlil tím, že se v jeho okolí vyskytuje stále více případů nakažení.

„Všiml jsem si, že spousta lidí kolem mě onemocněla a já to rozhodně nechci zažít znovu. Vyzkoušel jsem si to už dvakrát. Dostal jsem zprávy od spousty mých známých, že mají covid a u některých má horší průběh,“ řekl jezdec Mercedesu.

A případů začíná přibývat i v paddocku. Například na GP v Silverstonu chyběl kvůli nákaze koronavirem závodní ředitel Ferrari Laurent Mekies. Velké ceny Rakouska se zase neúčastnil Hamiltonův závodní inženýr Peter Bonnington.

Ačkoliv Mercedes nákazu u svého pracovníka nepotvrdil, Hamilton naznačil, že se skutečně jednalo o covid.

„V Rakousku se mnou Bono nebyl. Nikdo respirátory a roušku nenosí, takže já samozřejmě budu. Chci se domů vrátit zdravý, abych mohl na druhý den vstát, trénovat a dělat věci, které mám rád. Kromě toho se snažím udržet v bezpečí i mé blízké,“ řekl.

Zároveň dodal, že se jedná o jeho svobodné rozhodnutí a nikoho jiného do ničeho nenutí. „Tohle je moje osobní volba. Vyzývám lidi, aby dělali to, co chtějí. V konečném důsledku jde o vaše vlastní zdraví.“

Lewis Hamilton prodělal koronavirus již dvakrát. Poprvé v roce 2020, kdy kvůli nákaze musel vynechat Velkou cenu v Sáchiru. Tehdy jej v kokpitu Stříbrných šípů nahradil jeho nynější týmový kolega George Russell. Tomu se nakonec podařilo dojet na 9. místě a připsal si také nejrychlejší kolo závodu.

Sedminásobný mistr světa si pak ještě dlouho stěžoval na postcovidový syndrom. Více než půl roku poté na Velké ceně Maďarska popsal, že měl závratě a zhoršené vidění.

„Od té doby je můj trénink odlišný. Úroveň únavy je jiná a je to o to větší výzva,“ řekl loni v srpnu. Další nákazu prodělal během zimní pauzy mezi sezonami 2021 a 2022.

Monopost: Musím být v top 3, jinak končím, ví Staněk Video se připravuje ...