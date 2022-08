Monopost: Super Max a kdo další táhne Red Bull? Začíná trh s piloty

Letní přestávku si mohou užít dosyta. Stáj z Milton Keynes má v obou šampionátech suverénní náskok a rázným krokem si jde pro titul jak mezi jezdci, tak mezi týmy. Kdo stojí za letošní dominancí Red Bullu, co vedlo k přesunu Fernanda Alonsa do Aston Martin a jaké bude složení jezdců v příští sezoně? To vše rozebral šestý díl pořadu Monopost.