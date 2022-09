F1 Preview: Chrám rychlosti slaví výročí. Jak si povede žluté Ferrari?

Poslední evropský závod roku se odjede na italské Monze. Slavná trať navíc slaví jubilejní 100. výročí svého vzniku. „Závodit zde, to je čiré potěšení. Pro jezdce Ferrari je to pak něco zcela nepopsatelného. Podpora je obrovská, ale stejně tak i očekávání,“ těší se na Velkou cenu Itálie Charles Leclerc, jenž zde vyhrál v roce 2019. Jaké jsou jeho šance letos, i proč jde z pohledu českého fanouška o nejdůležitější víkend sezony, se dočtete v tradičním preview.

Chrám rychlosti

Délka trati: 5,793 km

Počet kol: 53

Počet zatáček: 11

Traťový rekord: 1:21,046 – Rubens Barrichello, 2004

Pneumatiky: sada střední tvrdosti C2–C4

Nejrychlejší závod v kalendáři, pro nějž týmy nasazují zcela jedinečné komponenty, aby měly minimální odpor vzduchu. To je závodní trať v Monze, jež je předměstím Milána. „Nikdy nám to tu moc nesedělo. Vždy nám zde chyběla maximální rychlost, nebo jsme měli tresty na startu za nové části pohonné jednotky. Letos jsme však na rovinkách velice silní, tak by to mohl být jiný příběh,“ doufá lídr šampionátu Max Verstappen ve své vůbec první pódiové umístění na legendárním okruhu.