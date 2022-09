Marný boj Leclerca, Verstappen ovládl VC Itálie a zvýšil svůj náskok

Verstappen uspěl navzdory penalizacím a startu ze sedmého místa. V Monze dominoval poprvé v kariéře a připsal si jedenáctý triumf v sezoně. Zároveň navýšil vedení v čele šampionátu před Leclercem na 116 bodů. Za určité konstelace si může zajistit druhý titul v kariéře už za tři týdny v Singapuru. Do konce sezony zbývá šest závodů.

„Máme za sebou skvělý závod. Na všech pneumatikách jsme byli nejrychlejší a v závěru kontrolovali náskok. Po výjezdu safety caru se už bohužel nepodařilo závod restartovat, ale celkově jsme zažili úspěšný den. Chvíli mi trvalo, než jsem se tady dostal na stupně vítězů, ale nakonec jsem se dočkal,“ řekl Verstappen po dojezdu.

Závěr italské Grand Prix ovlivnilo odstavení vozu Daniela Ricciarda z McLarenu šest kol před koncem. Poté, co vyjel na trať zpomalovací vůz, přišel sice Verstappen o osmnáctivteřinový náskok v čele, kvůli odklízení Australanova vozu ale safety car zajel do boxů až na cílové rovince posledního kola. Verstappen tak bez potíží protnul k nelibosti italských fanoušků cíl na vedoucí příčce.

„Konec závodu byl frustrující. Přál bych si, abychom mohli závodit. Je to škoda,“ řekl Leclerc. „Vydal jsem ze sebe vše, ale stačilo to na druhé místo. Přál bych si před těmi úžasnými fanoušky vyhrát, ale prostě to dnes nešlo,“ uvedl Leclerc.

Domácí Ferrari absolvovalo závodní víkend u příležitosti stého výročí tratě v Monze a 75 let od vzniku automobilové značky ve žlutých kombinézách. Ta odkazuje na barvu Modeny, kde se narodil zakladatel týmu Enzo Ferrari. Ostatní členové oblékli žlutá trička, stejnou barvu měly i určité části rudého monopost

Vítěz kvalifikace Leclerc ustál po startu útok Russella a udržel si vedení. Úvod nevyšel třetímu Norrisovi, jenž se propadl o čtyři příčky. Úřadující šampion Verstappen si naopak ze sedmé pozice polepšil a po pěti odjetých kolech už byl druhý.

Ve 13. kole Leclerc využil při odstoupení Sebastiana Vettela virtuálního safety caru a zajel poprvé pro nové pneumatiky. Verstappen se zastávkou v boxech vyčkal do 26. kola a poté, co musel Leclerc ještě jednou pro nové gumy, měl v čele dvacetivteřinový náskok. „Nevěděli jsme, co Red Bull udělá, takže jsme se rozhodli takhle. Skončili jsme druzí, proto nejsem spokojený. Budeme na tom dál pracovat,“ řekl k první zastávce v boxech Leclerc.

Ve chvíli, kdy se zdálo, že si Nizozemec dojede s přehledem pro triumf, odstavil šest kol před koncem Ricciardo svůj mclaren a na trať vyjel safety car. Piloti ze špičky kromě Lewise Hamiltona absolvovali rychlou zastávku v boxech a čelo se sjelo dohromady.

Kvůli delšímu odklízení Ricciardova vozu ale zajel safety car do boxů až na cílové rovince posledního kola, takže se frustrovaný Leclerc k útoku na Verstappena nedostal.

Na rozhodnutí nezajet pro výměnu gum vydělal Hamilton, jenž se posunul na konečné páté místo. Matematicky už přesto ztratil naději na titul. Velký skok udělal v závodě také Carlos Sainz, který po startu z 18. místa dojel čtvrtý.

V závodě chyběl Alex Albon z Williamsu, který podstoupil během víkendu operaci slepého střeva. Jeho náhradník Nyck de Vries využil při debutu v závodě F1 šanci a dojel si pro dva body za deváté místo.

Výsledky Velké ceny Itálie formule 1

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:20:27,511, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -2,446, 3. Russell (Brit./Mercedes) -3,405, 4. Sainz (Šp./Ferrari) -5,061, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -5,380, 6. Pérez (Mex./Red Bull) -6,091, 7. Norris (Brit./McLaren) -6,207, 8. Gasly (Fr./Alpha Tauri) -6,396, 9. De Vries (Niz./Williams) -7,122, 10. Čou Kuan-jü (Čína/Alfa Romeo) -7,910.

Nejrychlejší kolo: Pérez.

Průběžné pořadí MS (po 16 z 22 závodů): 1. Verstappen 335 b., 2. Leclerc 219, 3. Pérez 210, 4. Russell 203, 5. Sainz 187, 6. Hamilton 168, 7. Norris 88, 8. Ocon (Fr./Alpine) 66, 9. Alonso (Šp./Alpine) 59, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 545, 2. Ferrari 406, 3. Mercedes 371, 4. Alpine 125, 5. McLaren 107, 6. Alfa Romeo 52, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 33, 9. Aston Martin 25, 10. Williams 6.