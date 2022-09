MONOPOST: Ženy ve formuli 1. Kdy bude seriál mít další pilotku?

Na úvod se pořad jako již tradičně věnoval uplynulé Velké ceně Itálie, kterou prvně v kariéře opanoval Max Verstappen, šlo o jeho páté vítězství v řadě. Nizozemec tak shodou okolností může slavit titul už v příštím závodě, jenž se odjede 2. října v Singapuru. „Podle mě si bude muset počkat na oslavy až do Japonska, kde by to bylo především pro Hondu, jež pohání Red Bull, velice sladké vítězství,“ domnívá se Jakub Dvořák.

Řeč přišla i na žluté prvky Ferrari, které stáj využila na svých monopostech a především kombinézách při příležitosti výročí 75 let značky. „Hlavně černé nehořlavé prádlo oběma jezdcům seklo. Pro mě to však bylo hezké jednorázové zpestření a uvítám návrat k tradiční červené,“ je se vzhledem Ferrari spokojená Sehnálková.

Hlavním tématem celé epizody byly ovšem ženy ve Formuli 1. „Nejvíce se letos mluví o Hannah Schmitzové. Šéfce závodních strategií Red Bullu, ale těžko říct, jestli jde o největší ženskou osobnost současné F1. Pro Alfu Romeo je neméně důležitá Ruth Buscombeová, jež zastává stejnou pozici jako Schmitzová,“ upozorňuje Sehnálková, že šikovných žen je v paddocku mnohem více, než se může zdát.

Je pro ženy těžší dostat se do F1, zaslouží si Nyck de Vries sedačku pro příští sezonu a začnou technické problémy trápit i Mercedes? O tom všem je 9. díl pořadu a podcastu Monopost, jenž moderuje Daniel Konečný. Hosty jsou Marie Sehnálková a Jakub Dvořák.

Video:

0:00-7:25 VC Itálie

7:26-11:59 Kde oslaví SuperMax titul?

12:00-15:00 Mazák Nyck de Vries

15:01-16:51 Začnou technické problémy trápit i Mercedes?

16:52-17:53 Sluší Ferrari žlutá?

17:54-28:27 Ženy v F1

Audio:

0:00-8:31 VC Itálie

8:26-13:04 Kde oslaví SuperMax titul?

13:05-16:03 Mazák Nyck de Vries

16:04-17:57 Začnou technické problémy trápit i Mercedes?

17:58-19:00 Sluší Ferrari žlutá?

19:30-30:36 Ženy v F1