Král o rekordním programu F1: Masakr, klesá exkluzivita. Monako je speciální

V kalendáři formule 1 má být v příštím roce 24 Velkých cen, což je historické maximum. Jak se na tento počet díváte?

„Já si popravdě myslím, že tohle už je doslova masakr. Když se na to podíváme z pohledu diváka a atraktivnosti, tak čím víc závodů, tím klesá exkluzivita. Fanoušci a diváci se na Velké ceny těší, a když je nějaká větší pauza, vždycky už se nemůžou dočkat dalšího závodu. Tohle se příští sezonu zřejmě trochu změní. Primární problém ale je, že to bude hodně nepohodlné pro jezdce i týmové pracovníky.“

Jaké maximum závodů jste v sezoně absolvoval vy osobně?

„V nejvíce exponovaném roce jsem absolvoval 20 závodních víkendů a už tehdy jsem si říkal, že je to šílené. Možná to bude znít trochu divně, ale musím říct, že poslední tři závody si člověk ani pořádně neužívá. Opravdu jen vyhlížíte konec sezony s tím, že si potřebujete dát pauzu. Už to chce dobít baterky a najít opět extra motivaci vrátit se zase zpátky. Nedokážu si tedy představit, jak bude pro jezdce náročné absolvovat ještě o čtyři závody navíc. Je to opravdu obrovská porce a navíc jsou tam dva triple-headery, tedy tři závodní víkendy za sebou. Triple-header je vyčerpávající sám o sobě, a absolvovat jej v tak nabité sezoně bude o to horší.“

Co všechno musí závodníci během triple-headeru stihnout?

„Hodně záleží na tom, kde se to odehrává. Jestli po Evropě, po Asii…Pokud se to jede ve vzdálenějších destinacích, jezdci většinou zůstávají v prostředí závodního týmu. V neděli se dokončí závod, zpravidla se zůstává do pondělí a pak probíhá přesun do další destinace. Tam se regeneruje, trénuje a připravuje se rovnou na další závod. Když je to po Evropě, tak se dá mezi závody dostat domů za rodinou. Toho jezdci většinou využívají, protože toho času, kdy se v sezoně dostanete domů, je docela málo. Je to ale samozřejmě jen na otočku na jeden den, protože příprava na Velkou cenu je hodně důležitá.“

Diskutovanými Velkými cenami bylo Monako a Belgie. V kalendáři nakonec zůstaly obě.

„Já si myslím, že tyhle Velké ceny jsou naprosto fantastické. Spa je jedna z nejkrásnějších tratí, které vůbec máme. K Monaku mám zase citový vztah, protože jsem tam stál na stupních vítězů. Je to hrozně fajn trať s naprosto úžasnou a nezaměnitelnou atmosférou. Monako je speciální svým prostředím, všechno je tam hodně stísněné. Není to takový ten umělý městský okruh. Je to opravdu namotané tak, jak tam ty uličky reálně vedou. Nejezdíte mezi žádnými betonovými sloupy nebo pilíři. Jsou tam jen svodidla a budovy. Pocit z jízdy je absolutně nejlepší ze všech městských tratí."

Monaku je často vyčítána malá divácká atraktivita.

„Když se na to podíváme z diváckého pohledu, je to trochu složitější. Těžko se tam předjíždí a ta show není taková. Co jsem ale měl možnost podílet se na komentování Velkých cen, tak dle čísel je Monako vždy jeden z nejsledovanějších závodů. Paradoxně tedy, i když ten závod patří možná k nudnějším, většina lidí se na to i tak podívá, protože je to prostě Monako. Upřímně, já jsem si od začátku myslel, že tam zůstane. Vyjednávání o tom, že by se závod mohl namísto Monaka uskutečnit v Nice, byla jen snahou vyvinout tlak na zlepšení podmínek. Monako je za mě naprosto nedílnou součástí formule 1 a byla by obrovská škoda o něj přijít. To samé platí o Spa, které je za mě jedním z nejlepších okruhů na světě.“

V příštím roce se uskuteční v USA hned tři Velké ceny. Premiéru si odbude Las Vegas. Jak se díváte na rozšiřování F1 do Ameriky?

„Mně se to líbí. Historicky se o to pokoušel už Bernie Ecclestone. Pořádně se mu to ale nepovedlo a nedokázal tam vygenerovat takový boom. V současné době s tím hodně pomohl Netflix a sociální sítě. To se Liberty Media, současnému majiteli F1, povedlo a je to super. Jsou to hezké destinace. Uvidíme, jaká bude ve Vegas dráha, ale věřím, že to bude fajn. Letošní Miami mě možná trošku zklamalo, asi jsem od toho očekával víc. Bohužel to byl takový ten „american style“, kdy show převážila nad závody. Doufám tedy, že se z toho Američané poučili a ve Vegas to bude zase o něco lepší. Já mám z pohledu jezdce i fanouška rád, když se jezdí do nových, jiných destinací. Když si to tak vezmete, Fernando Alonso jezdí celou kariéru pořád na těch samých tratích dokola jak blázen. To pro něj musí být najednou obrovský šok a výzva zvládnout to na úplně novém okruhu. Zkoušet nové destinace má za mě určitě své kouzlo.“

Je něco co vás na novém kalendáři F1 překvapilo?

„Rozhodně mě potěšilo, že tam není Paul-Ricard (Velká cena Francie). Divácky to poslední roky nebylo špatné, ale nebyla to trať, na kterou se hezky kouká. Paul-Ricard byl postavený jako testovací okruh a myslím, že by to tak mělo zůstat. Trošku mě mrzí, že tam nemáme třeba i Portimao a další tratě, které vykoukly, když byl covid. Ale s tím se asi dalo počítat. Co mě ale překvapilo, je Čína. Je to docela zarážející, protože tam ta situace, minimálně co se týče covidu, nevypadá úplně růžově. Vrátil se taky Katar, kterého nejsem úplný fanoušek. Ta trať se mi moc nelíbí. Je strašně rychlá a málo se na ní předjíždí. Jenže peníze jsou ve formuli 1 až na prvním místě a Katar těch peněz má docela dost.“

Kalendář MS formule 1 na rok 2023:

5. března: Grand Prix Bahrajnu (Sáchir),

19. března: GP Saúdské Arábie (Džidda),

2. dubna: GP Austrálie (Melbourne),

16. dubna: GP Číny (Šanghaj),

30. dubna: GP Ázerbájdžánu (Baku),

7. května: GP Miami,

21. května: GP Emilia Romagny (Imola),

28. května: GP Monaka,

4. června: GP Španělska (Barcelona),

18. června: GP Kanady (Montreal),

2. července: GP Rakouska (Spielberg),

9. července: GP Velké Británie (Silverstone),

23. července: GP Maďarska (Budapešť),

30. července: GP Belgie (Spa),

27. srpna: GP Nizozemska (Zandvoort),

3. září: GP Itálie (Monza),

17. září: GP Singapuru,

24. září: GP Japonska (Suzuka),

8. října: GP Kataru (Losail),

22. října: GP USA (Austin),

29. října: GP Mexika (Mexiko),

5. listopadu: GP Brazílie (Sao Paulo),

18. listopadu: GP Las Vegas,

26. listopadu: GP Abú Zabí.