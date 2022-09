F1 Preview: Singapur je největší výzva. Co tají Vettel? Verstappen může slavit

Pět měsíců příprav, 1600 speciálních světel a naprosto jedinečná atmosféra městského okruhu v srdci šestimilionové metropole. To je okruh Marina Bay, jenž v roce 2008 změnil Formuli 1, když se zde odjel vůbec první závod v noci pod umělým osvětlením. „Tuhle trať miluji. Společně s Baku a Monakem patří mezi mé vůbec nejoblíbenější. Moc mi chyběla a jsem rád, že jsme zpět. Navíc by našemu autu mohla sedět. Naším cílem pro zbytek sezony je ukázat, že jsme se poučili z našich chyb a předvádět bezchybné víkendy, takže si přeji v neděli zvítězit,“ je optimisticky naladěný Charles Leclerc, jenž zde v roce 2019 dojel na druhém místě.

Na tom prvním tehdy dojel Sebastian Vettel, pro nějž to byl už pátý triumf v Marina Bay, takže si vysloužil přezdívku „Lev Singapuru“. „Mým receptem na úspěch je dát si v sobotu po kvalifikaci Nasi Goreng (místní specialita) a letos to udělám zase. Znám místo, kde ho prodávají ještě pozdě v noci,“ smál se čtyřnásobný mistr světa, jenž už se od té doby dalšího vítězství nedočkal a vzhledem k tomu, že na konci roku svou bohatou kariéru uzavře, půjde s největší pravděpodobností o jeho poslední výhru ve Formuli 1. Paddockem však nyní hýbe nejnovější Vettelův příspěvek na Instagramu, v němž jsou sestříhány záběry ze začátků kariéry německého závodníka s popiskem „už brzy“. Na otázku, zda tedy máme očekávat dokument o cestě nejmladšího mistra světa Formule 1, odpověděl Vettel vyhýbavě. „Nechte se překvapit,“ neprozradil závodník Aston Martin účel videa.

Zánět slepého střeva a následné respirační potíže, kvůli nimž musel být Alex Albon přemístěn na jednotku intenzivní péče, značně ohrozily Thajcovu účast ve vůbec nejtěžším závodě celého roku. Při Velké ceně Singapuru se totiž teploty pohybují nad 30°C a společně s vlhkostí vzduchu přes 70 % způsobují, že jezdci během závodu shodí přes 3 kg. Dlouho se tak očekávalo, zda Albona stejně jako v Itálii nezastoupí Nyck de Vries. Albon se však zdá být v pořádku a minimálně v pátek usedne do monopostu Williamsu on. Nizozemec De Vries bude ovšem připraven ho kdykoliv nahradit. „Cítím se dobře. Jsem rád, že jsem zpátky a jsem na víkend maximálně připravený. Od minulého pondělí jsem pracoval na svém návratu a den za dnem se můj stav zlepšoval. Při závodění v motokárách jsem žádnou bolest necítil. Na druhou stranu zůstávám pokorný. Jde o fyzicky nejnáročnější závod roku, a pokud bych se po prvním tréninku necítil dobře, tak závodit nebudu,“ pronesl ke svému stavu jezdec Williamsu.

Dvojnásobný mistr Verstappen?

Již pět závodů před koncem sezony může být Max Verstappen opět korunován mistrem světa. Nizozemec k zisku druhého titulu už v Singapuru nutně potřebuje vyhrát 6. závod v řadě a zároveň Charles Leclerc smí dojet přinejlepším na 8. místě a Sergio Perez na 4. příčce. „Chci si především užít víkend. Muselo by se sejít několik věcí, abych se už tady stal mistrem světa, a samozřejmě se o to pokusím! Zároveň si taky myslím, že by bylo hezčí získat titul v Japonsku. Už teď se tam těším,“ ví Max Verstappen, že v zemi Hondy, jež stále pohání jeho Red Bull, by bylo symbolické potvrdit své vítězství v šampionátu.