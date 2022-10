Gasly v ohrožení života kvůli jeřábu: Co to má být! Nepřijatelné, zlobí se piloti

Velká cena Japonska, ve které získal svůj druhý mistrovský titul Max Verstappen , byla hned na začátku přerušena kvůli hustému dešti. I během tří kol, které piloti stihli absolvovat, se toho ovšem stihlo stát hodně. Pozdvižení vzbudil jeřáb, který se objevil na trati i navzdory tomu, že zde projížděli jezdci a viditelnost byla téměř nulová. „Toto je nepřijatelné. Vzpomeňte si na to, co se stalo. Nemůžu tomu uvěřit,” zuřil Pierre Gasly, jehož krajan Jules Bianchi v důsledku nárazu do jeřábu před osmi lety zemřel.

Psal se rok 2014. Na 5. října byla v kalendáři formule 1 naplánovaná Velká cena Japonska. Závod se jel v náročných podmínkách. Kvůli hustému dešti byla viditelnost téměř nulová, k čemuž přispíval i „sprej“, který za sebou vytváří monoposty pří jízdě po mokré trati.

Ve 42. kole byli diváci svědky nehody Adriana Sutila, který narazil do bariéry. Byly vyvěšeny žluté vlajky a na trať vyjel jeřáb. O kolo později ovšem v tom samém místě ztratil kontrolu nad autem francouzský pilot Jules Bianchi, jenž do jeřábu narazil. Na následky nehody po devíti měsících zemřel. Teprve pětadvacetiletý pilot se stal tak prvním jezdcem, který zemřel na následky nehody od smrti Ayrtona Senny v roce 1994.

Rok 2022, Velká cena Japonska. Situace velmi podobná té před osmi lety. V úvodním kole dostal Carlos Sainz na mokré trati aquaplaning, ztratil kontrolu nad monopostem a narazil do bariéry, z které se uvolnil reklamní panel. Ten se zachytil o auto Pierrea Gaslyho, který musel zamířit do boxů pro nové přední křídlo. Poté se vrátil na trať a snažil se dojet zbytek startovního pole, které mezitím kroužilo za safety car. V tom se ovšem na levé straně trati objevil jeřáb s maršáli pracujícími na odklízení auta, kterých si Gasly kvůli špatné viditelnosti všiml až na poslední chvíli.

„Co to má být!“ zakřičel do vysílačky naštvaný pilot AlphaTauri. „Co dělá ten jeřáb na trati. Teď jsem kolem něj projel. Toto je nepřijatelné. Vzpomeňte si na to, co se stalo před osmi lety. Nemůžu tomu uvěřit.”

K situaci se násle ně vyjádřili i další piloti. „WTF. Jak se to stalo!? V podobné situac před pár lety přišel člověk o život. Riskujeme životy, zvláště v takových podmínkách. Chceme závodit. Ale tohle... Nepřijatelné,“ rozohnil se na Twitteru pilot McLarenu Lando Norris.

„Kolikrát ještě musíme opakovat, že nechceme vidět jeřáb na trati? Kvůli tomu jsme přišli o Julese. Co se dnes stalo, je naprosto neakceptovatelné! Doufám, že tohle už bylo naposledy,“ napsal zase pilot Red Bullu Sergio Pérez.

Situace se pochopitelně dotkla i otce zesnulého Julese Bianchiho, který zareagoval na svém Instagramu: „Žádný respekt k životu řidiče. Žádný respekt k Julesově památce – neuvěřitelné,“ napsal k fotce, která dokumentovala, jak málo byl jeřáb při průjezdu Gaslyho monopostu vidět.

Zatímco se piloti zabývali tím, proč ředitelství závodu povolalo na trať jeřáb i navzdory tomu, že zde projížděli za špatné viditelnosti monoposty, komisaři oznámili, že budou Gaslyho prošetřovat. Důvod? Příliš vysoké rychlosti během červené vlajky.

Nakonec byla francouzskému pilotovi udělena 20sekundová penalizace a dva trestné body, kterých má aktuálně na kontě 9 (z 12 možných). „Po projetí místem incidentu vůz číslo 10 pokračoval v jízdě pod červenou vlajkou rychlostí, která několikrát přesáhla 200 km/h a dosáhla až 251 km/h,“ uvedli komisaři ve svém rozhodnutí. Gasly kvůli penalizaci klesl z konečného 17. na 18. místo.