MONOPOST: Kouzlo Mateschitze a jeho legendární odkaz. VC USA měla všechno

Velkolepý závodní víkend, který navštívilo 440 000 fanoušků, zahalila smutná zpráva. V sobotu totiž podlehl boji s rakovinou Dietrich Mateschitz. Zakladatel Red Bullu, jenž stál u zrodu nyní již legendární stáje, zemřel ve věku 78 let. „Svou zapáleností se zasadil o to, že vznikl jeden z velikánů Formule 1,“ vyzdvihl Rakušanův přínos Jiří Šlégl, redaktor F1Sport.cz a reportér CNN Prima News.

V USA si mistr světa Max Verstappen dojel pro již 13. letošní vítězství. Vyrovnal tak rekord Sebastiana Vettela (2013) a Michaela Schumachera (2002) v počtu výher v jedné sezoně a zároveň stvrdil zisk pátého Poháru konstruktérů pro Red Bull. Nic z toho by se nestalo, nebýt geniálního marketéra Dietricha Mateschitze.

„Byl to vizionář s výborným čuchem na lidi. Řada sportovců mu může děkovat za to, jak pozvedl jejich disciplíny. Šlo o jednu z největších osobností sportu vůbec na celém světě,“ připomněl Michal Štěpanovský, redaktor Světa motorů, Mateschitzův přesah do velkého množství sportovních odvětví.

Oba hosté se shodli na tom, že jsme o víkendu měli možnost vidět jeden z nejlepších závodů sezony. „Měl od všeho trochu. Spoustu překvapivých zvratů, kolizi Alonsa se Strollem, což je situace, kterou bychom nechtěli vídat, a třešničkou na dortu byl vypjatý souboj Hamiltona s Verstappenem,“ vypíchl nejlepší momenty závodu v Austinu Jiří Šlégl.

Ohrožuje úmrtí Dietricha Mateschitze setrvání Red Bullu ve Formuli 1? Má Carlos Sainz smůlu, nebo špatnou formu? Zůstane Mick Schumacher v Haasu? A byl jezdcem dne Sebastian Vettel, či Fernando Alonso? To všechno a mnohem více rozebrali ve 12. epizodě pořadu Monopost Jiří Šlégl, redaktor F1Sport.cz a reportér CNN Prima News, a Michal Štěpanovský, redaktor Světa motorů. Pořad moderuje Daniel Konečný.

Video:

0:00-6:49 Dietrich Mateschitz a jeho odkaz

7:00–12:13 Max Verstappen a rekordní počet výher

12:14-18:31 Red Bull a překročení rozpočtových stropů

18:32-40:09 VC USA a budoucnost Schumachera s Ricciardem.

Audio

