Sprint, občan Hamilton, hříšník Gasly a šokující návrat? To je VC Brazílie!

Okruh zázraků

Délka trati: 4,309 km

Počet kol: 71

Počet zatáček: 15

Traťový rekord: 1:10,540 – Valtteri Bottas, 2018

Pneumatiky: sada střední tvrdosti C2–C4

Potřetí v řadě vsadila společnost Pirelli na svou sadu střední tvrdosti. „Jde o třetí nejkratší okruh sezony, který není náročný na pneumatiky pře brzdění a trakci. Trať má totiž skvělý rytmus, a protože zde prakticky nejsou pomalé zatáčky, tak týmy dokážou snáze kontrolovat degradaci zadních pneumatik. Očekáváme skvělý závod,“ těší se šéf tradiční italské značky. Protagonistou hned několika vzrušujících grand prix byl v minulosti Lewis Hamilton, jenž zde v roce 2008 oslavil svůj první jezdecký titul. „Kdyby tehdy začalo pršet jen o minutu později, byl jsem mistrem světa já,“ vzpomínal po letech Brazilec Felipe Massa, jehož Brit udolal o jediný bod.

Okruh v Sao Paulu • Foto profimedia.cz

Čestný občan

Navzdory tomu, že připravil místního miláčka o životní úspěch, stal se Lewis Hamilton během své kariéry hrdinou Brazilců. A sedminásobný šampion se nyní může cítit být jedním z nich. Největší jihoamerická země mu totiž udělila čestné občanství. „Neustále jsem se musel štípat, abych se přesvědčil, že je to skutečné. Způsob, jakým mě tato země přijala a jakou lásku mi projevila, to je něco naprosto nepopsatelného. Bylo to něco zcela jiného, než přijetí rytířského řádu ve Spojeném království, kde byla pouze úzká skupina lidí. Teď jsem byl uprostřed kongresu, kde byla i vláda a veřejnost. Všichni mě nabudili energií a já jsem jim neskonale vděčný,“ rozplýval se Hamilton. Radost mají i samotní Brazilci. „Jsem šťastný, že tě mohu považovat za krajana,“ vyjádřil se legendární fotbalista Pelé.

Lewis Hamilton je v Brazílie jako doma • Foto Reuters

Marod Norris

Již počtvrté v tomto roce trápí Landa Norrise z McLarenu zdravotní potíže. V neděli už třiadvacetiletý Brit se po dvou problémech se zánětem mandlí (v Barceloně a v Monaku), potýkal v Mexiku s bolestmi hlavy a nyní jej trápí otrava z jídla. „Dnes si odpočine a zítra ho očekáváme na trati,“ vyjádřila se ve čtvrtek k celé situace stroze Norrisova stáj. Kdo by případně sedmého muže šampionátu v papájově zbarveném voze nahradil? Nyck DeVries! Nizozemec je nyní jediným dostupným jezdcem pro McLaren, a pokud by opravdu naskočil, vyzkoušel by si letos již šestý monopost.

Lando Norris • Foto Reuters

Gaslyho dilema

Pokud Pierre Gasly nasbírá ještě dva trestné body, bude za trest muset vynechat jeden závod. Francouzský pilot Alpha Tauri navíc po sezoně přesedne do Alpine, a protože se mu první trestné body začnou odečítat až příští rok v květnu, důkladně zvažuje všechny své možnosti. „Nebudu lhát, je to velice nepříjemná situace a v mnoha ohledech i dost trapná. Necítím, že bych v uplynulých 12 měsících jezdil jako prase, takže vynechat závod by byl dost krutý trest. Samozřejmě nemohu jít do příští sezony s tím, že bych mohl mít zákaz startu. Nikdo neví, jaké bude rozpoložení sil a klidně mě to může stát šanci na titul. Zároveň ovšem chci zakončit tuhle sezonu s Alpha Tauri tím nejlepším možným způsobem,“ popsal šestadvacetiletý pilot své pocity.

Pierre Gasly • Foto Reuters

Hülkenback?!

Návrat Nika Hülkenberga se zdá být na spadnutí. Mnohými odepisovaný Němec má mít v současné chvíli blíže k místu ve voze Haas, po boku Kevina Magnussena, než Mick Schumacher. Syn sedminásobného mistra světa by v takovém případě mohl pro své setrvání ve Formuli 1 pouze doufat, že Logan Sargeant nenasbírá potřebné body pro udělení Superlicence, což by uvolnilo místo ve Williamsu. Nabízí se však ještě jedno řešení. Německá média informovala o tom, že Mercedes by měl zájem Schumachera přijmout jako svého rezervního jezdce. Jednání s Danielem Ricciardem sice stále probíhají, ale Australan má na stole stejnou nabídku i od Red Bullu.

Nico Hülkenberg má před sebou šanci na comeback • Foto Reuters

Bláznivá předpověď a program

Bouřky, bouřky a zase bouřky! Závodní víkend na okruhu Interlagos by mohl nabídnout zcela bláznivou podívanou. Jediná trať, která hostila sprint v obou sezonách, pravděpodobně dostojí čtvrti, v níž se nachází, a jíž místní říkají „Místo věčného mrholení“. „S Ferrari to bude rozhodně vyrovnanější souboj než v Mexiku. Neočekáváme však, že bychom se měřili s Red Bullem, jemuž poslední dva okruhy velice sedí. V Brazílii se však oběma našim jezdcům velice daří, a tak není důvod nevěřit v náš úspěch,“ přeje si James Vowles z Mercedesu.

Pátek: 16:30 – 1. trénink, 20:00 – kvalifikace

Sobota: 16:30 – 2. trénink, 20:30 – sprint

Neděle: 19:00 závod