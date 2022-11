Binotto skončí u Ferrari. Na vině je vztah s hvězdou, nahradí ho šéf rivala

Jako blesk z čistého nebe přišla pondělní zpráva deníku Resto del Carlino, že je pozice Mattii Binotta v reálném ohrožení. Italský šéf Ferrari byl součástí skandálu v roce 2019, kdy byla stáj shledána vinou z podvádění s výkonem motorů, za což následný rok pykala snížením jejich síly.

Po zlepšení v minulé sezoně cítilo letos Ferrari se změnou pravidel velkou šanci na první jezdecký titul od roku 2008, kdy slavil Kimi Räikkönen. „Nový vůz je výrazem talentu, úsilí a vášně každého z členů Ferrari. Víme, že očekávání jsou vysoká a my jsme připraveni jim dostát. Chceme, aby naši „tifosi“ byli opět hrdí a legenda vzpínajícího koně zářila naplno. K tomu je zapotřebí rychlého auta a dvou výtečných jezdců. A to my máme,“ vyhlašoval nesměle Binotto.

Po fantastickém úvodu sezony ovšem nastal postupný pokles formy stáje z Maranella, jenž kulminoval v Brazílii, kde Ferrari jasně prohrálo s Mercedesem. „Stříbrné šípy“ byly přitom na začátku sezony jasně horším týmem.

Prezident ikonické značky John Elkann se natvrdo rozhodl pro změnu, když viděl, že prakticky vymizela důvěra Charlese Leclerca ve schopnosti týmu. „Mamma mia,“ pronášel Monačan ironicky do vysílačky v cíli závodu na okruhu Interlagos.

Novým lídrem Ferrari by se měl stát současný šéf Alfa Romeo Frédéric Vasseur. Čtyřiapadesátiletý Francouz není ve Formuli 1 žádným nováčkem. V roce 2016 šéfoval Renaultu, z nějž na konci roku odešel kvůli rozporům s vedením. Od léta 2017 se stal šéfem týmu Sauber, do nějž následně vstoupila Alfa Romeo. Tým měl k Ferrari blízko, jelikož z Maranella odebíral pohonné jednotky.

Vasseur navíc stál u vstupu Leclerca do Formule 1. Monačan v barvách Alfy Romeo odjezdil svou nováčkovskou sezonu v roce 2018.

Ke změně by mělo dojít od ledna příštího roku.