Josef Král o F1: Co změní 15 milimetrů a nový šéf Ferrari, jehož dlouho znám

Mistrovství světa vozů formule 1 je zpět. Jaké příběhy rozburácí letošní ročník? Dokáže Max Verstappen získat do třetice titul mistra světa? A jak si povedou rivalové z Mercedesu a Ferrari? Na nejdůležitější otázky opovídá pro Sport Magazín +PLUS k startu nové sezony závodník a komentátor šampionátu Josef Král.

V loňském roce čekaly týmy velké změny. Kvůli novým regulím a pravidlům, od kterých si vedení F1 slibovalo dramatičtější průběh závodů, musely stáje přijít s kompletně novými koncepty monopostů. Nejlépe se se změnou pravidel vypořádal Red Bull, který s velkým náskokem ovládl jezdecký šampionát i Pohár konstruktérů. Jenže konkurence během zimní přestávky rozhodně nezahálela. „Myslím, že to bude letos velmi zajímavé. Troufám si tvrdit, že sezona 2023 bude o souboji hned pěti jezdců,“ říká Josef Král.

Chyběla vám během zimní pauzy formule 1?

„Hrozně se na to těším. Po letech dominance Mercedesu, která byla z diváckého hlediska už trochu utrpení, je to teď konečně napínavé a člověka to pohltí. Motorsport mám strašně rád, sleduju úplně všechno. Zajímá mě, co se stane, co se zlepší… Konkrétně začátky navíc bývají nejzajímavější. Na to se opravdu moc těším.“

Týmy před začátkem sezony tradičně představily nové monoposty. Překvapilo vás něco na letošních vozech?

„Černý Mercedes. Předpokládal jsem, že zůstanou u tradiční stříbrné. Kvůli snížení váhy je to donutilo sundat lakování skoro z celého auta tak, že tam zůstal jen odhalený karbon. Trošičku mě taky překvapilo Ferrari. Očekával jsem, že budou více agresivní, zkusí pozměnit koncept a jejich styl stavění auta bude spíše á la Red Bull. To se ale vůbec nestalo. Byl jsem z toho napřed trochu rozpačitý, ale pak jsem si říkal, vlastně proč ne. Minulý rok byli relativně rychlí, a pokud to dokázali vyladit, mohlo by to fungovat. Je vidět, že svému konceptu věří, což je dobré znamení. Otázkou je, jestli to bude stačit.“

Vyhlížíte nějakého černého koně?

„Mile mě překvapil Aston Martin, který byl ve změnách naopak hodně agresivní a zúžil bočnice právě na způsob Red Bullu. Do toho navíc angažovali dvojnásobného mistra světa Fernanda Alonsa. Jsem zvědavý, co přijde v prvním závodě. Očekávám, že by mohli být hodně rychlí. Kdo mě naopak docela zklamal, byly stáje Alpine a McLaren. Je to ale jen první dojem a realita může být úplně někde jinde. Některé týmy navíc stále hrají na schovávanou. Například Mercedes by mohl ještě vytáhnout nějaká esa z rukávu.“

Největší změnou pravidel je letos zvednutí podlahy vozů o 15 milimetrů. Tato novinka má zamezit poskakování monopostů. Pro laika to zní jako zanedbatelné číslo.

„Není to sice velká cifra, ale může změnit dost. Jedna věc je, že se o 15 milimetrů zvedla podlaha, druhá věc, že se posunul