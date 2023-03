10 taháků F1: Nejen pokus o hattrick. Alonso zase jinde a finiš ve Vegas

1. Max Verstappen jde za hattrickem

Stále ještě mladý Nizozemec (25) si v loňské sezoně dokráčel dominantním způsobem pro druhý mistrovský titul v řadě, který získal již čtyři závody před koncem seriálu. Dal tak všem ostatním pilotům jasně najevo, kdo je tu králem.

Lze předpokládat, a naznačily to i předsezonní testy, že Red Bull dá svému šampionovi opět monopost, se kterým bude moci bojovat o ty nejvyšší příčky. Nejlepší pilot a nejlepší vůz, to je pro soupeře smrtelná kombinace. Pokud by se Verstappenovi podařilo uspět, bude to pro něj již třetí titul mistra světa v řadě. Stal by se tak teprve pátým jezdcem v historii F1, kterému by se něco takového podařilo. Před ním to zvládli pouze největší legendy sportu: Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel a Lewis Hamilton.

Verstappen, který je v současnosti nejlépe placeným pilotem na startovním roštu s gáží 55 milionů dolarů za rok, se bude snažit tohoto rekordu dosáhnout za každou cenu. Na trati bude stejně agresivní jako vždycky.