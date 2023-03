Dominantní Red Bull. V Bahrajnu vládl Verstappen, pódium pro Alonsa!

Jezdci Red Bullu odstartovali z první řady a v závodě je nikdo nedokázal ohrozit. Pětadvacetiletý Verstappen, který ovládl šampionát v předchozích dvou letech, poprvé v kariéře vstoupil do sezony vítězstvím.

Pro premiérový triumf na okruhu v Sáchiru si Verstappen dojel s náskokem 12 sekund před Pérezem a Red Bull díky nim oslavil 23. umístění na první a druhé příčce. Loni se jim to podařilo pětkrát. Alonso na třetím místě zaostal o 39 sekund.

„Jsem rád, že jsem tady konečně vyhrál. Důležité bylo, že jsem si hned po startu vytvořil náskok a pak už jsem jen hlídal gumy. Nikdy nevíte, co se může ve zbývajícím průběhu závodu stát,“ řekl v televizním rozhovoru Verstappen.

„Je to skvělý vstup do sezony. Trochu jsem si ho pokazil na startu, po kterém už jsem se jen snažil odčinit škodu, takže druhé místo bylo maximum. Sezona ale bude dlouhá a myslím, že se k Maxovi pomaličku přibližuji,“ uvedl Pérez.

Smolně vykročil do letošního ročníku úřadující vicemistr Charles Leclerc z Ferrari, který mířil za třetí příčkou, ale v 37. kole jeho vůz z ničeho nic zastavil. „Nevím, co se stalo. Prostě jsem najednou ztratil výkon,“ řekl Leclerc.

„Ale ukázalo se, že za Red Bullem hodně zaostáváme. Měli jsme maximálně na druhé místo, ale nakonec jsme ani nedokázali dojet do cíle a to je jediné, co se počítá,“ prohlásil pětadvacetiletý monacký pilot.

Nevydařený den Ferrari podtrhl Carlos Sainz, jenž neudržel třetí místo v boji s Alonsem. Jednačtyřicetiletý Španěl, který je nejstarším jezdcem ve startovním poli, se při debutu v Aston Martinu vrátil na stupně vítězů po dvou letech.

Sainz nakonec obsadil čtvrtou příčku, za ním dojel sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Podařené vystoupení Aston Martinu zvýraznil šestým místem Lance Stroll, jenž kvůli zranění zápěstí zmeškal předsezonní testy.

„Musím hlavně pogratulovat Lancovi. Před dvanácti dny byl na operaci a teď bojoval v čele závodu,“ řekl Alonso. „Být zase na pódiu je neuvěřitelné. Co Aston Martin dokázal v zimě s autem udělat, je neskutečné,“ přidal.

„Samozřejmě by se mi líbilo odstartovat z pole position a využít naší rychlosti, ale start mi nevyšel, tak jsem musel předjíždět na trati. Byla to tak větší zábava a napětí,“ dodal mistr světa z let 2005 a 2006, jenž si připsal 99. umístění na pódiu.