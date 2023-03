Neshody v Red Bullu kvůli jednomu bodu. Verstappen odmítl jet pomalu

Navzdory tomu, že Verstappen startoval až z 15. místa, předvedl v Saudské Arábii skvělou stíhací jízdu a postupně se vypracoval na druhé místo za kolegu Sergia Péreze. V závěrečných zhruba dvaceti kolech činil rozestup mezi oběma Red Bully přes pět sekund. Jelikož měli před zbytkem pole bezpečný náskok, boxová zídka jezdcům nařídila držet tempo 1:33 na kolo, aby pokud možno co nejvíce šetřili techniku. Verstappen však i přes nařízení týmu pokračoval rychleji, než bylo řečeno. Na otázku inženýra, zda pochopil, co se po něm chce, vůbec nereagoval.

Boxové zídce tak nezbývalo nic jiného, než Pérezovi předat novou informaci: „Můžeš jet naplno, můžeš na to zatlačit“. Mexičan jen nechápavě opáčil: „Tlačíme na to, aniž by to bylo nutné. Nemáme to zapotřebí.“

Po závodě dodal, že mu závodění s ohledem na opotřebení techniky připadlo zbytečné. „Měl jsem pocit, že pokud na to budeme nadále tlačit, na chvilku se rozestup mezi námi zmenší, ale na výsledku to nic nezmění. Myslel jsem na auto. Cítil jsem zvláštní vibrace a stále jsem měl v hlavě, co se Maxovi stalo při kvalifikaci,“ připomněl selhání hnacího hřídele ze soboty.

Dvě kola před koncem Velké ceny se pak Verstappenovi podařilo navíc zajet nejrychlejší kolo závodu, díky čemuž zůstal i po druhé GP letošního kalendáře průběžným lídrem celkové pořadí. Tato skutečnost však v cíli očividně překvapila týmového kolegu Péreze, který měl za to, že bod za nejrychlejší kolo patří jemu. „Když jsem se zeptal týmu na nejrychlejší kolo, oznámili mi, že ho mám já a přikázali mi, ať se držím ve stanoveném tempu,“ rozčiloval se po závodě Pérez, který tak přišel o šanci dostat se na první místo v průběžném pořadí šampionátu.

Verstappen však na vzniklé situaci nevidí nic zvláštního. „Pár kol před koncem jsem se zeptal, jaké je nejrychlejší kolo. Nutno říct, že jsme měli se Sergiem volnou ruku a mohli jsme mezi sebou volně závodit. Samozřejmě, ke konci jsme dostali předepsaný čas, ale na stole byl pořád ještě jeden bod. To samé se stalo i před dvěma týdny v Bahrajnu. Když se rozhoduje mezi dvěma auty, je normální, že o bod zabojujete,” krčil rameny.