Rozpad Ferrari? Tým opouští důležití lidé, Leclerc jednal o budoucnosti

Ve Ferrari to vře • koláž iSport.cz

Začátek sezony nedopadl pro italskou stáj zdaleka podle představ. Pro Charlese Leclerca skončila Velká cena Bahrajnu předčasně kvůli problémům s motorem. Spolehlivost navíc nebyla jedinou bolístkou nového monopostu SF-23. V závodním tempu Ferrari výrazně ztrácelo na Red Bullem a oba jezdci se potýkali s velkou degradací pneumatik. „I kdybych neodstoupil, tak jsme na lepší než třetí místo neměli,“ zhodnotil po závodě Leclerc.

Podle italského deníku La Gazzetta dello Sport po nevydařené GP Monačan požádal o schůzku generálního ředitele Ferrari Johna Elkanna, aby aktuální situaci prodiskutovali. Smlouva Leclercovi vyprší na konci roku 2024 a je patrné, že kariéru nebude chtít spojovat s týmem, který není schopný plnit roli vyzývatele o titul.

Vedle těchto problémů navíc Ferrari musí aktuálně řešit i personální změny na klíčových pozicích. Po konci uplynulé sezony opustil italskou stáj týmový šéf Mattia Binotto a na jeho místo přišel Frédéric Vasseur, jež dříve působil v Sauberu. Tato výměna ovšem rozpoutala odchody dalších ústředních postav z Maranella.

Svou rezignaci nadřízeným potvrdit šéf aerodynamického oddělení David Sanchez, který stojí za současným konceptem vozu. Zájem o jeho služby projevil údajně McLaren, u kterého inženýr pracoval již dříve.

Z týmu prý odcházejí ale i další dlouholeté opory. Končí také závodní ředitel Laurent Mekies, který je po šéfovi Frédéricu Vasseurovi druhou nejdůležitější personou. Dále Maranello opouští inženýr Iñaki Rueda a Jonathan Giacobazzi, který propojoval paddock, vedení a vlastníky Ferrari.

Podle informací italského deníku Corriere della Sera to navíc vře i mezi samotným Vasseurem a prezidentem Ferrari Benedettem Vignou. Ten se údajně snaží získat co největší kontrolu nad závodním týmem a Vasseurovi nechává jen omezené pravomoce. Jedno je teď jisté, před Fredem Vasseurem leží těžký úkol – vypořádat se s rezignacemi i tlakem tifosi, kteří by červené monoposty rádi viděli bojovat o první místa.