F1 potvrdila nový model: kvalifikace sprintu zvlášť, Verstappen nejásá

Kvůli zatraktivnění závodního víkendu byly v roce 2021 zavedeny takzvané sprinty. Jednalo se o krátké závody na sto kilometrů, které piloti absolvovali v sobotu mezi páteční kvalifikací a nedělním závodem. Pořadí v cíli sprintu určilo, jak budou monoposty rozmístěny na startu nedělního závodu. Prvních osm jezdců navíc získalo bonusové body do šampionátu.

Jenže sprinty v tomto formátu měly zásadní slabinu - málokterý jezdec byl během zkráceného sobotního závodu ochotný riskovat. Ve hře nebylo příliš mnoho bodů, a pokud pilot udělal chybu, byl odsouzen na konec startovního roštu v hlavním nedělním závodě. Většina jezdců si tak počínala velmi opatrně a sprint raději až do cíle poctivě odkroužila.

Formule 1 proto přišla s řešením. Piloti se do sprintu i závodu budou kvalifikovat zvlášť, což je bude motivovat během sprintu tlačit co nejvíc bez velkých obav z nehody. Novinku si jezdci vyzkouší už tento týden v Ázerbájdžánu. A jak to bude vypadat v praxi?

Závodní program otevře páteční trénink, po němž bude následovat kvalifikace na nedělní závod. V sobotu se pojede druhá kvalifikace, neboli sprintový rozstřel, který bude navazovat na samostatně bodovaný sprint.

Pátek: volný trénink + kvalifikace na nedělní závod

Sobota: kvalifikace na sprintový závod (sprintový rozstřel) + sprintový závod

Neděle: závod

V paddocku panují na zavedení novinky rozdílné názory. Dvojnásobnému mistru světa Maxi Verstappenovi například vadí, že se tak závodní víkend stane daleko náročnější.

„Obecně nejsem příznivcem sprintů. Když se přidávají tyhle věci, víkend je daleko těžší. Už je toho opravdu moc. Blížíme se k tomu, že kalendář F1 bude obsahovat 24 nebo 25 závodů. F1 je o tom, jak z toho v kvalifikaci vyždímat maximum a následující den zažít úžasný dlouhý závod. V DNA formule 1 není dělat sprinty,“ prohlásil.

George Russell, vítěz posledního sprintu, který se jel loni v Sao Paolu, novinku naopak vítá. „Zpočátku jsem nebyl zastáncem, ale teď si to opravdu užívám. Myslím, že zažít akční pátek bude zábava pro fanoušky i jezdce,“ uvedl.

I on ovšem připouští, že mít pouze jediný trénink namísto standardních tří, může přinést své nevýhody. „Nechcete celou sezonu jezdit s autem, které jste vytvořili na začátku roku. Chcete zkoušet nové věci, ale když se chystáte na trať a víte, že se tam bude bojovat o body, je méně pravděpodobné, že budete zkoušet nové věci,“ dodal.

Vedle Azerbajdžánu je sprintový víkend na programu také v Rakousku, Belgii, Kataru, Austinu a Brazílii.