Leclerc do Mercedesu? Spekulace popírá: Jsem oddaný Ferrari. Ale...

Sedminásobnému mistru světa Lewisi Hamiltonovi letos končí smlouva s Mercedesem. Ačkoliv šéf stříbrných šípů Toto Wolff již několikrát zmínil, že prodloužení kontraktu je pouze formalitou, k podpisu doposud nedošlo.

V tomto týdnu se navíc dostaly na veřejnost informace, že o možném angažmá se stříbrnými šípy rokuje pilot Ferrari Charles Leclerc. Informaci zveřejnil italský novinář Leo Turrini.

„Leclercova jednání s Mercedesem jsou veřejným tajemstvím,“ napsal pro noviny Quotidiano Nazionale. „O jednání ví každý od továrny v Maranelle po Indický oceán. Russell je velmi dobrý, ale pokud Hamilton skončí, správcům rozpočtu ve Stuttgartu pravděpodobně nebude stačit další Bottas po boku jezdce bez jediného titulu.“

Budoucnost Lewise Hamiltona podle italského novináře zůstává dále nejistá. „Je na stříbrné šípy napojený. Chce s tímto týmem vyhrát osmý titul a poté ukončit kariéru. Co by dělal, kdyby zjistil, že se mu to s tímto týmem nikdy nepodaří? To nevím. Můžu však s jistotou říct, že Hamilton neměl nikdy blízko k Ferrari,“ uvedl ve svém komentáři.

Na tiskové konferenci před Velkou cenou Ázerbájdžánu se novináři na možný přestup do Mercedesu zeptali samotného Charlese Leclerca. Ten však odmítl, že by v současné době probíhala jakákoliv jednání. „Ještě ne, v tuto chvíli ne,“ odpověděl médiím na dotaz o možné spolupráci s britskou stájí.

„Jsem oddaný Ferrari. Vždy pro mě bylo snem být součástí tohoto týmu. Aktuálně je moji hlavní prioritou vyhrát mistrovství světa v červených barvách, takže ne, přechod do Mercedesu není něco, o čem bych v současné době uvažoval.“

Leclercova pětiletá smlouva s Ferrari vyprší na konci sezony 2024. Šéf italské stáje Frederic Vasseur se dle svých slov nebojí, že by jeho hvězdný jezdec mohl být v pokušení odejít. „Má s námi smlouvu ještě na více než rok. Budeme mít určitě čas to probrat. Vůbec se ale nebojím a myslím, že není důvod o tom nyní diskutovat,“ uvedl Vasseur.