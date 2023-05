Vychovatel Verstappena končí: F1 je vrchol vývoje. Má Cunoda na Red Bull?

Franz Tost řídil tým 18 let • Reuters

Osmnáct let a dost. Po letošní sezoně se s rolí šéfa týmu F1 AlphaTauri, který se dříve jmenoval Scuderia Toro Rosso, rozloučí Franz Tost. „Byly to krásné časy, ale je mi už 67 let, takže jsem se rozhodl skončit,“ uvedl Rakušan exkluzivně pro deník Sport a server iSport.cz.