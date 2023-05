Poté, co se kvůli záplavám nekonala VC Itálie se kolotoč Formule 1 přesunul do Monaka. A voda i zde hraje zásadní roli, zhruba po dvou třetinách závodu začalo pršet a déšť komplikuje život všem jezdcům. Verstappen jasně vede, ale ani on se nevyhnul problém na trati, Aston Martin zase mohl doplatit na špatnou komunikaci při výměně pneumatik, Fernando Alonso však nadále bojuje o stupně vítězů. Online reportáž sledujte na webu iSport.cz od 15.00.