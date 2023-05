Leclerc pojede v Monaku pro otce. Král: Nejlepší ze všech tratí

Grandiózní večírky, luxusní jachty, celebrity, gastronomické show. To je slavné Monako – nejikoničtější Velká cena, která budí zájem dokonce i mimo okruhy fanoušků formule 1. „Je to hrozně fajn trať s naprosto úžasnou a nezaměnitelnou atmosférou. Monako je speciální svým prostředím, všechno je tam hodně stísněné. Není to takový ten umělý městský okruh. Je to opravdu namotané tak, jak tam ty uličky reálně vedou. Nejezdíte mezi žádnými betonovými sloupy nebo pilíři. Jsou tam jen svodidla a budovy. Pocit z jízdy je absolutně nejlepší ze všech městských tratí,“ popisuje okruh český jezdec Josef Král.