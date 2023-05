Poté, co se kvůli záplavám nekonala VC Itálie se kolotoč Formule 1 přesunul do Monaka. Do závodu vyjíždí z pole position vedoucí muž seriálu Max Verstappen, naopak jeho stájový kolega Sérgio Pérez kvůli nárazu do bariéry v kvalifikaci startuje jako poslední. Z druhého místa tak odlepí svůj monopost Fernando Alonso, Lewis Hamilton se musí spokojit s 5. místem na startovním roštu. Online reportáž ze závodu sledujte od 15.00 na webu iSport.cz.