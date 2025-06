Konec zbytečných konfliktů. Chance Liga mění pravidla: Podavače nahradí podstavce

Jednu zásadní novinku schválila LFA v rámci Ligového grémia. Od nové sezony Chance Ligy začne platit nové pravidlo, co se týče vracení míče do hry. Došlo i k úpravě zdravotního zabezpečení zápasů a k jmenování a volbě Ligového výboru.

Řešilo se to několikrát, naposledy ovšem na jaře v derby pražských „S“, když se sparťan Lukáš Sadílek dostal do rozmíšky s podavačem míčů v Edenu. „Tohle je taková klasika. Není to poprvé, co je tady problém s podavači míčů,“ připomněl jeho spoluhráč Jaroslav Zelený po prohře 1:2.

Už na podzim 2023 se přitom mluvilo o tom, že podavač Slavie schválně „mydlil“ míče, aby klouzaly v rukou při vhazování.

To se nyní změní. Od nové sezony se totiž balony budou do hry vracet ze speciálních podstavců. Dosud přitom platilo, že předání náhradního míče zajišťovali označení podavači z domácího klubu.

Nově bude podél hrací plochy umístěno 13 speciálních podstavců s míči. Hráči tak budou povinni použít buď míč, který přímo opustil hrací plochu, nebo ten, který je připravený na nejbližším podstavci.

Mění se tak role podavačů, jejichž hlavním úkolem bude nově doplňovat míče na podstavce. Je naopak striktně zakázáno, aby míče podávali hráčům přímo. Jedinou výjimkou je situace za brankou, kdy mohou podat míč brankáři, a to pouze v případě, že se bude zahrávat odkop od branky.

„Cílem těchto změn a úpravy systému s větším počtem míčů kolem hřiště je minimalizování přerušeného času ve chvílích, kdy míč opustí hrací plochu. Věříme, že tato novinka přispěje celkově k větší dynamice hry. Dalším důležitým aspektem byla snaha zajistit, aby do procesu opětovného zahájení hry již nezasahovaly vnější vlivy,“ vysvětlil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Míčů bude při zápasech celkem 15 – s jedním se hraje, jeden má čtvrtý rozhodčí a 13 bude rozmístěno na podstavcích kolem hřiště v přesně definovaných rozestupech. Za každou brankou budou vždy 2 míče. Podstavce musí zůstat po celé utkání na stejných pozicích.

Upravení minimálních požadavků na zdravotní péči

Další zásadní změnou je zavedení tzv. pravidla 4Z – Základní zdravotní zabezpečení zápasů. Toto pravidlo Ligová fotbalová asociace připravila ve spolupráci s lékařem reprezentačního mužského A-týmu a předsedou Zdravotní komise FAČR MUDr. Petrem Čechalem, a také na základě diskusí z workshopu lékařů profesionálních týmů.

Na základě pravidla 4Z budou muset mít všechny kluby Chance Ligy i Chance Národní Ligy od začátku sezony 2025/26 standardizovaně vybavenou zdravotní místnost na stadionu, včetně povinného defibrilátoru (AED). Další defibrilátor pak bude připraven přímo u hrací plochy.

Ligový výbor má nové složení

V rámci Ligového grémia došlo také k jmenování a volení členů Ligového výboru, jelikož mandát těch současných vyprší na základě Stanov LFA ke 30. 6. 2025.

Pět členů bylo nominováno svými kluby. Čtyři za nejvyšší soutěž z celků, které v posledním ročníku obsadily čtyři nejvyšší příčky. Mistrovská Slavia zvolila Jaroslava Tvrdíka, vicemistr z Plzně Adolfa Šádka, Baník Ostrava Václava Brabec a Sparta Praha Dušana Svobodu.

Všichni členové Ligového výboru mají mandát na jeden soutěžní ročník, tj. do 30. 6. 2026.