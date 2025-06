Útočník číslo 1? Brno má přivést posilu z Dynama. Kouč: Zásah do týmu bude velký

Vysněná posila pro útok Artisu Brno je na cestě. Podle informací iSportu posílí ambiciózní druholigový tým Quadri Adediran (24) z Českých Budějovic. Čtyřiadvacetiletý Nigerijec by měl zapojit do přípravy v nejbližších dnech. „Jednání probíhají, teď se otočily správným směrem. Věřím, že se brzy dokážeme domluvit,“ přiznal sportovní manažer Vlastimil Chytrý.

Rodák z Lagosu v minulé sezoně první ligy nastoupil do čtyřiadvaceti utkání a vstřelil tři góly. V Česku už působí dva a půl roku, předtím byl v Dukle a v Baníku. V Artisu by se mohl stát útočníkem číslo jedna. Trenér Jiří Chytrý má zatím k dispozici Jana Silného a Artema Besedina. Bosňan Armin Hodžič už byl uvolněn. Stejně jako Roman Potočný.

O Adediranově příchodu jedná klub s Michalem Rakovanem, jenž zastupuje Dynamo. S ním dohodl také transfer talentovaného Ondřeje Čoudka. Bývalá Líšeň už oficiálně představila také záložníka Vukadina Vukadinoviče (34, Zlín) a brankáře Tomáše Hollého (33 let, Most). Další jména budou následovat. „Máme domluvených víc hráčů, ale chceme to dávkovat postupně. Končila jim sezona později, ještě mají prodlouženou dovolenou. Zásah do týmu bude velký,“ podotkl Chytý pro iSport s tím, že nováčků má být kolem sedmi až osmi.