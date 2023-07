Dva týdny, dva rozbité poháry... Verstappen přišel o trofej i v Belgii

Zní to neuvěřitelně. Jen týden poté, co v Maďarsku Lando Norris nechtěně rozbil trofej Maxe Verstappena, přišel úřadující mistr světa o další pohár. Za poškození trofeje, kterou vybojoval na Velké ceně Belgie, tentokrát může samotný Red Bull. Co se stalo?