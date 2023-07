Zaplaťte, nebo vám zacloníme výhled. Formule 1 hrozí podnikům ve Vegas

Takhle by měla vypadat Velká cena F1 v Las Vegas • Twitter.com/F1

Závod v Las Vegas je nepochybně nejočekávanější Velká cena letošního ročníku. Monoposty formule 1 se mimo jiné projedou i po ikonickém bulváru The Strip. Majitelé místních podniků se ovšem začínají bouřit. Organizátoři závodu po nich požadují zaplatit v některých případech i milionové částky za výhled na trať. A pokud se tak nestane? Zacloní jim výhled.

Nejslavnější částí Las Vegas je bezesporu ulice The Strip. Nachází se tu spousta největších světových hotelů, kasin, barů a nočních podniků. Během listopadu se ikonický bulvár uzavře pro potřeby formule 1. Místem totiž povede 6,12 kilometru dlouhý městský okruh.

Počítá se s tím, že závod v „městě hříchu“ se bude těšit velké popularitě a bude i mimořádně ziskový. Organizátoři Velké ceny nyní přišli s dalším nápadem, jak tržby ještě navýšit. Podle amerického deníku New York Post zaslali místním podnikům dopis, ve kterém chtějí uhradit poplatek za výhled.

Za každého zákazníka požadují zaplatit licenční poplatek ve výši 1 500 dolarů. Tuto částku budou muset podniky uhradit bez ohledu na to, kolik lidí je v době konání závodu skutečně navštíví. U restaurace nebo klubu s kapacitou 1 500 míst by se částka vyšplhala až na 2,25 milionu dolarů, tedy v přepočtu na téměř 49 milionů korun. Pokud podniky odmítnou zaplatit, mohou být před jejich výlohami postaveny tribuny nebo jiné barikády, které výhled znemožní. Uvažuje se prý i o světlometech, které by oslňovaly návštěvníky a znemožňovali jim tak výhled ven. Na jiných městských okruzích, jako je například Monako, přitom místní podniky licenční poplatky hradit nemusí.

„Doslova vyhrožují lidem tím, že jim budou bránit ve výhledu, pokud jim nezaplatí. Podle mě je šílené, že žádají peníze za veřejnou akci, která se koná v ulicích,“ uvedl pro New York Post majitel jednoho z kasin, které se nachází na Stripu. Nařízení uhradit licenční poplatek se netýká všech. Například resortům Venetian a Wynn, které již platí miliony dolarů za oficiální sponzorování závodu, byla udělena výjimka.

Očekává se, že Velká cena Las Vegas bude nejdražším závodem z letošního kalendáře formule 1. Cena třídenních vstupenek začíná na 500 dolarech. Vstupenky na tribunu se pohybují od 2 000 do více než 10 000 dolarů. Vzhledem k tomu, že každý ze tří závodních dnů se očekává účast 105 000 fanoušků, odhaduje se, že závodní víkend by mohl vydělat až miliardu dolarů.

Známý provozovatel kasin Caesars Entertainment u příležitosti Velké ceny Las Vegas představil speciální balíček 'Emperor Package' za neuvěřitelných pět milionů dolarů. Ten zahrnuje: 12 vstupenek do Paddock Clubu na celý týden, vstupenky na koncert Adele, pět nocí v apartmánu s terasou a výhledem na závodní okruh, nepřetržitou službu osobního asistenta, služby řidiče, zapůjčení Rolls-Royce a jídlo v soukromí od michelinského šéfkuchaře Nobu Matsuhisa.