Tajemství Verstappenova úspěchu? Dospěl a jde si tvrdě za svým, ví Enge

Max Verstappen je opět mistrem světa • FOTO: Reuters Max Verstappen se stal trojnásobným mistrem světa. V historických tabulkách se tak řadí po bok takových legend jako jsou Ayrton Senna či Niki Lauda. „Nedokážu slovy vyjádřit, jak moc chci poděkovat svému týmu za to, jaké auto mi připravili. Strašně si to užívám, moc vám za to děkuju,“ komentoval hned po sprintu v Kataru. Jaké je tajemství jeho úspěchu? Přečtěte si, jak nizozemskou hvězdu hodnotí doposud jediný český závodník F1 Tomáš Enge.

Rodinné zázemí „Je třeba zohlednit, že jeho otec Jos Verstappen je bývalý závodník formule 1, což pro něj byla obrovská výhoda. Otec zná dokonale motoristické prostředí a má kontakty. Díky tomu má jezdec všude otevřenější dveře. Kromě toho mu předává zkušenosti ze své kariéry a zastává do jisté míry i roli kouče. Mimochodem, s Josem se dokonce známe osobně, protože jsme spolu jezdili 24 hodin Le Mans za stejný tým.“ Max Verstappen se před Velkou cenou Kataru nachází v kuriózní situaci. Mistrem světa se zřejmě stane ještě před závodem • Foto Reuters

Rychlé auto „Je vždycky otázka, do jaké míry záleží na autě. Kolik titulů by získal Schumacher, kdyby nejezdil za Ferrari? Pilot dělá velký rozdíl, ale na to, aby mohl vítězit, musí mít jednoznačně rychlé a spolehlivé auto. Myslím, že před Red Bullem musíme všichni smeknout. Letos zatím předvádí naprosto fenomenální výkon. Postavili bezkonkurenčně nejrychlejší monopost, díky kterému Max může takhle suverénně dominovat.“ Max Verstappen na trati při Velké ceně Japonska • Foto Reuters

Jezdecké vlastnosti „Vítězství v podání Maxe letos vypadají jednoduše. Prostě do toho vlítne a doveze auto do cíle. Jenže kdyby nebyl tak špičkový jezdec, těžko by se mu to povedlo. Má obrovský cit pro vůz, je rychlý, nedělá chyby a dokáže z auta vytěžit maximální potenciál. Ano, pokud chcete vyhrávat, potřebujete rychlé auto. Na druhou stranu podívejte se na jeho týmového kolegu Sergia Péreze. Se stejným autem se trápí a letos mnohokrát skončil mimo stupně vítězů.“

Dospěl „Určitě mu pomohlo to, že dospěl. První Maxovy sezony byly opravdu divoké. Měl sice talent, ale hodně boural a dělal úplně zbytečné chyby. Dá se to do jisté míry přisuzovat věku. Do formule 1 vstoupil, když mu bylo pouhých 17 let. Neměl ani pořádně zkušenosti z juniorských sérií. Absolvoval jen jednu sezonu ve formuli 3, skončil v ní třetí a v sedmnácti už seděl v monopostu F1.Teď se ale zklidnil a je to znát. Přece jen, je to jeho devátá sezona ve formuli 1, což je ve 26 letech neskutečné číslo.“ Max Verstappen znovu dominantní, vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Japonska • Foto ČTK / AP / Toru Hanai

Myšlení šampiona „To co odlišuje šampiona od zbytku je jednoznačně hlava. Má neuvěřitelnou sebejistotu a jde si tvrdě za svým. Nezajímá ho, co si o něm myslí ostatní. Věří, že se mu to povede, a na 99 procent mu to opravdu vyjde. No, a když už náhodou přece jen stane, že udělá nějakou chybu, nesesype se z toho a zvládne se hodit zpátky do naprosté koncentrace. Má v sobě obrovské přesvědčení, že je nejlepší, a to ho tlačí dopředu.“ Max Verstappen znovu dominantní, vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Japonska • Foto Reuters